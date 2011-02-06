  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۳۰

191 دانش آموز نخبه و افتخارآفرین مازندرانی تجلیل می شوند

191 دانش آموز نخبه و افتخارآفرین مازندرانی تجلیل می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش مازندران از برگزاری چهارمین جشنواره تجلیل از نخبگان و افتخار آفرینان استان خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر در گلوگاه، محمد علی امیری عصر یکشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از برترین های کنکور شهرستان در جمع خبرنگاران افزود: این جشنواره همزمان با ایام اله دهه فجر انقلاب اسلامی، در روز سه شنبه 19 بهمن ماه جاری با تجلیل از 191 دانش آموز برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: در این مراسم 14 دانش آموز برگزیده در المپیاد های جهانی و کشوری،38 دانش آموز حائز رتبه های اول تا 200 کنکور سراسری نظری، هفت دانش آموز دارای رتبه های اول تا 50 کنکور کاردانی و فنی و حرفه ای، دو دانش آموز برتر در جشنواره خوارزمی، 15 دانش آموز برگزیده در مسابقات و جشنواره فنی و کاردانش و 115 دانش آموز برگزیده مسابقات فرهنگی و هنری حضور دارند.
 
وی تصریح کرد: این مراسم با حضور مقامات ارشد استانی در اردوگاه شهدای دانش آموز ( بادله ) ساری برگزار و از دانش آموزان برگزیده با اهداء جوایز نفیسی تجلیل می شود.
 
کد مطلب 1247340

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها