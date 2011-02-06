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۱۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۳۴

طرح "داوطلبان سلامت" از مترقی ترین برنامه های مشارکت مردمی است

طرح "داوطلبان سلامت" از مترقی ترین برنامه های مشارکت مردمی است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه برنامه داوطلبان سلامت را از مترقی ترین برنامه ها در جهت مشارکت مردم دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمدرضا نیکبخت در همایش تجلیل از داوطلبین سلامت شهرستان کرمانشاه اظهار داشت: مردم بیش از 75 درصد در سلامت خود و جامعه می توانند موثر باشند و این امر به ویژه با برنامه رابطین یا داوطلبین سلامت که نقش جدی در افزایش شاخص های بهداشت و سلامت جامعه داشته بهبود قابل توجه ای در ایجاد این مشارکت را به خود اختصاص داده است.

نیکبخت با اشاره به  کاهش درگذشت مادران باردار نسبت به سال گشذته گفت: حتی مرگ یک مادر باردار در استان کرمانشاه دلخراش و سخت است و همگان به ویژه رابطان باید با آموزش و مداخله صحیح در این راستا تلاش بیشتری انجام دهند.

وی با اشاره به مواردی از قبیل کاهش مصرف شیرخشک ، کنترل جمعیت و کاهش سزارین بهبود این امور را مدیون رابطان دانسته و از آنان تقدیر کرد.

در پایان این مراسم ، از تعدادی از رابطین سلامت و مربیان نمونه رابطین تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 1247342

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