طرح "داوطلبان سلامت" از مترقی ترین برنامه های مشارکت مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمدرضا نیکبخت در همایش تجلیل از داوطلبین سلامت شهرستان کرمانشاه اظهار داشت: مردم بیش از 75 درصد در سلامت خود و جامعه می توانند موثر باشند و این امر به ویژه با برنامه رابطین یا داوطلبین سلامت که نقش جدی در افزایش شاخص های بهداشت و سلامت جامعه داشته بهبود قابل توجه ای در ایجاد این مشارکت را به خود اختصاص داده است.

نیکبخت با اشاره به کاهش درگذشت مادران باردار نسبت به سال گشذته گفت: حتی مرگ یک مادر باردار در استان کرمانشاه دلخراش و سخت است و همگان به ویژه رابطان باید با آموزش و مداخله صحیح در این راستا تلاش بیشتری انجام دهند.

وی با اشاره به مواردی از قبیل کاهش مصرف شیرخشک ، کنترل جمعیت و کاهش سزارین بهبود این امور را مدیون رابطان دانسته و از آنان تقدیر کرد.

در پایان این مراسم ، از تعدادی از رابطین سلامت و مربیان نمونه رابطین تقدیر به عمل آمد.