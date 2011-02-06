به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سید محمد سعیدی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار مسئولان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه حضرت معصومه(س) از جهاتی مورد کم‌توجهی قرار گرفته است، اظهار داشت: در طایفه نسوان اهل بیت(ع)، حضرت معصومه(س) تنها دختر نمونه است.



وی خواستار تلاش برای معرفی حضرت معصومه(س)‌ به عنوان الگو در سطح جهان شد و افزود: اکنون که خداوند این موقعیت را به ما عطا کرده است، مناسب است مجموعه‌ای از خانم‌ها به عنوان سربازان آن بی‌بی بزرگوار در راستای معرفی ایشان به جهان بکوشند.



تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س)‌ با اشاره به اصالت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در زمینه فعالیت‌های حوزوی اظهار داشت: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران و تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س)‌ می‌توانند با یک برنامه‌ریزی ماندگار در زمینه فعالیت‌های زودبازده مانند امر به معروف و نهی از منکر تا فعالیت‌های طولانی‌مدت‌تر مانند مشاوره و پیوند برقرار کردن اقدام کنند.

