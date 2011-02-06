به گزارش خبرنگار مهر، سعادت الله عباسی امروز شنبه در نشست خبری به مناسبت دهه فجر با اشاره به پروژه های قابل افتتاح بخش دام وطیور اعلام کرد: این طرح ها با اشتغالزایی 2 هزار و 632 نفر و سرمایه‌گذاری بیش از 264 میلیارد تومان افتتاح می‌شود.

وی ادامه داد: اغلب این طرح‌ها به واحدهای تولیدی مرغ گوشتی، گاو شیری، بهسازی و نوسازی جایگاه دام، واحدهای تولیدی گوساله و بره پرواری، مرغ تخمگذار و مرغ مادر گوشتی و سیلوی ذخیره علوفه اختصاص دارد.

معاون وزیر جهادکشاورزی افزود:‌ پرورش کبک، شترمرغ، مرغ بومی، بلدرچین، زنبور عسل، بوقلمون و اسب از دیگر طرح‌های تولیدی این بخش است که دراین ایام افتتاح می‌شوند.

عباسی تصریح کرد: علاوه بر مراکز تولیدی، مراکزی نیز در بخش کشتارگاه طیور، کارخانه خوراک دام و تولید مواد ژنی به افتتاح می‌رسند.