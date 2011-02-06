230 پروژه دهیاری در گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، موسی الرضا بخشی عصر یکشنبه در حاشیه طرح های فجر روستایی افزود: در استان 845 دهیار داریم که با کمترین اعتبارات و با دست خالی اثرگذارترین کارها را می کنند.

وی اظهار داشت: 100 درصد هزینه دهیارانی که در اطفای آتش سوزی خضور داشتند تامین اعتبار شده و تا قبل از پایان ماه به حساب دهیاران واریز می شود.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری گلستان گفت: مچنین حقوق و مزایای دهیاران و اعضای دهیاریها نیز تامین اعتبار شده و تا قبل از نیمه اسفند به حساب دهیاریها واریز می شود.

وی در ادامه به هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت:از دهیاران می خواهم که به اجرای این طرح کمک کنند.

گلستان هزار روستا دارد.

