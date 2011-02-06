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۱۷ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۰۰

در سالجاری؛

230 پروژه دهیاری در گلستان اجرا شد

230 پروژه دهیاری در گلستان اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری گلستان گفت: 230 پروژه با اعتبار 20 میلیارد تومان در سالجاری از محل بودجه دهیاریها انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، موسی الرضا بخشی عصر یکشنبه در حاشیه طرح های فجر روستایی افزود: در استان 845 دهیار داریم که با کمترین اعتبارات و با دست خالی اثرگذارترین کارها را می کنند.

وی اظهار داشت: 100 درصد هزینه دهیارانی که در اطفای آتش سوزی خضور داشتند تامین اعتبار شده و تا قبل از پایان ماه به حساب دهیاران واریز می شود.
 
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری گلستان گفت: مچنین حقوق و مزایای دهیاران و اعضای دهیاریها نیز تامین اعتبار شده و تا قبل از نیمه اسفند به حساب دهیاریها واریز می شود.
 
وی در ادامه به هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت:از دهیاران می خواهم که به اجرای این طرح کمک کنند.
 
گلستان هزار روستا دارد.
 
کد مطلب 1247368

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