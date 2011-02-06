به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) با بیان اینکه توسعه حوزه‌های علمیه خواهران باید از اهداف استراتژیک نظام باشد دلیل این امر را تأثیر فراوان وجود حوزه‌های علمیه بر جامعه دانست و اظهار داشت: ما در حوزه‌های علمیه خواهران به دنبال فتح قله‌های بلند علمی نیستیم البته از این کار هم جلوگیری نمی‌کنیم‌ اما به دنبال تاثیرگذاری بر جامعه از طریق توسعه حوزه‌های علمیه خواهران هستیم.



وی با اشاره به وجود استعدادهای فراوان در حوزه‌های علمیه خواهران تصریح کرد: طی دو سال گذشته و در جشنواره‌های مختلف، با وجود آنکه هیئت داوران واحدی داوری آثار را برعهده داشته‌اند، آثار خواهران طلبه در سطح مطلوبی نسبت به برادران طلبه قرار داشته‌اند.



حجت‌الاسلام جمشیدی با اشاره به برگزاری جشنواره علامه حلی در اصفهان در سال جاری اظهار داشت: استقبال خواهران طلبه در این استان 3 برابر برادران طلبه بوده است.



وی مشکلات حوزه‌های علمیه خواهران را کمتر از حوزه‌های علمیه برادران دانست و افزود: حوزه‌های علمیه خواهران با توجه به ماموریت‌هایی که دارند، ساختار چابکی دارند که همین ساختار باعث تحرک بیشتر آنها شده است.



مدیر حوزه‌های علمیه خواهران در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بسیاری مدارس علمیه خواهران پیش از این فاقد ساختمان مناسب بوده‌اند، افزود: از حدود سه سال قبل فعالیت چشمگیری به منظور اصلاح ساختمان‌های مدارس علمیه خواهران آغاز شده است و اکنون برخی از این پروژه‌ها افتتاح شده‌اند و برخی دیگر در دست احداث قرار دارند.



حجت‌الاسلام جمشیدی با بیان اینکه در سال جاری ساختمان 16 مدرسه افتتاح شده‌اند، تصریح کرد: مدارس علمیه خواهران به صورت هیئت امنایی اداره می‌شوند تا از کمک‌های خیرین در اداره آنها استفاده شود.