اشتراکات انقلاب ایران و انقلاب بولیواری ونزوئلا/ حمایت از آزادیخواهی فلسطینیان

"دیوید بلاسکز" سفیر ونزوئلا در تهران با اشاره به همزمانی ایام پیروزی انقلاب اسلامی ایران و انقلاب بولیواری مردم ونزوئلا به خبرگزاری مهر گفت: ماه فوریه برای تمامی ملتهای آزادیخواه جهان ماه قیام و پیروزی بر دولتهای ظالم بوده است.

وی انقلاب اسلامی ایران و انقلاب ونزوئلا را دارای نقاط مشترک بسیاری دانست که بویژه در زمینه بدست آوردن استقلال، حق حاکمیت و آزادی مردم مشترک بوده و مردم دو کشور خواسته های فرهنگی و تاریخی یکسانی داشته اند.

بلاسکز روز 26 فوریه سال 1989 را روزی تاریخی در ونزوئلا دانست که طی آن مردم این کشور قیام کرده و شمار زیادی از آنان در راه آزادی کشته شدند. وی افزود: همین اتفاق در چهارم فوریه سال 1992 نیز روی داد در این روز مردم به رهبری "هوگو چاوز" به خیابانها آمده و ضمن دوستی با نظامیان راه پیروزی را هموار کردند. روز دوازدهم فوریه نیز دویستمین سالگرد جنگ آزادی و استقلال ونزوئلا است.

سفیر ونزوئلا در تهران با بیان اینکه 12 سال از آغاز دولت انقلابی چاوز می گذرد یادآور شد: خواسته های آزادیخواهانه مردم، این تعهد را در ما ایجاد کرده که راه آنان را ادامه داده و از هدفمان دست نکشیم. از این رو ما نیاز به همبستگی ملتهای دیگری مانند ملت ایران داریم.

بلاسکز در بخش دیگری از سخنان خود از حمایت کشورش از حرکتهای آزادیخواهانه مردم جهان خبر داده و گفت: خواسته های مردم فلسطین از جمله این موارد است که ما از آن پشتیبانی می کنیم.

وی حمایت کشورهای آمریکای جنوبی از تشکیل دولت مستقل فلسطینی را در همین راستا ارزیابی کرده و اظهار داشت: ما اعلام کرده ایم که موجودیت کشوری فلسطینی را به رسمیت می شناسیم، ونزوئلا در فلسطین سفیر دارد و سفیر آنها را در کاراکاس پذیرفته است و معتقد است که این کمترین چیزی است که فلسطینیها می توانند داشته باشند، آنها حق دارند آزاد باشند و برای آینده خود تصمیم بگیرند.