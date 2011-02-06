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۱۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۰۹

اعتراضات به کویت هم سرایت کرد/ وزیر کشور استعفا کرد

اعتراضات به کویت هم سرایت کرد/ وزیر کشور استعفا کرد

درخواست گروه موسوم به دیوار پنجم برای برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در برابر پارلمان و پذیرش استعفای وزیر کشور کویت از مهمترین تحولات این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع خبری اعلام کردند: جوانان کویتی که گروهی موسوم به "دیوار پنجم" را تشکیل داده اند خواستار برگزاری اعتراضات ضد دولتی شدند.

این گروه تاکید کردند: ما از مردم کویت می خواهیم که در روز سه شنبه ساعت یازده صبح در برابر پارلمان تجمع کنند. ما مخالف ادامه این حکومت و اقدامات غیر دموکراتیک آن هستیم.

گروه مذکور تصریح کردند: اقدامات ما ارتباطی با حوادث خارجی (اشاره به حوادث تونس و مصر) ندارد.

قبول استعفای وزیر کشور کویت

منابع نزدیک به دولت کویت اعلام کردند که "احمد الحمود" جانشین "شیخ جابرالخالد" شده است. این استعفا پس از کشته شدن یک شهروند کویتی به دست نیروهای امنیتی صورت گرفته است.

کد مطلب 1247408

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