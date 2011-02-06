نتایج نخستین روز مسابقات بوکس انتخابی تیم ملی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی محمدپور، عصر یکشنبه در پایان دیدارهای نخستین روز برگزاری مسابقات بوکس انتخابی تیم ملی اظهار داشت: در وزن 49 کیلوگرم پوریا کامیارفر از خراسان جنوبی مقابل صیادی‌ پور بوکسور چهارمحال و بختیاری به پیروزی رسید.

وی افزود: در همین وزن سجاد محمدپور از تهران و در اوزان 52 کیلوگرم ذات ‌اله شریفی از مازندران، قاسم جعفری از زنجان، شهرام نوحی از توابع تهران و هادی دهقان از لرستان رتبه برتر را کسب کردند.

وی خاطرنشان کرد: در 56 کیلوگرم محمد غریب از فارس، رستم خوشبخت از تهران، جواد کاکایی از یزد و گل قاسمی از آذربایجان شرقی مقام‌ های برتر را کسب کردند.

رئیس هیئت بوکس خراسان جنوبی ادامه داد: در وزن 64 کیلوگرم مصطفی زارع ‌محمدی از لرستان، غلامرضا اورگ از خوزستان، عطا علیزاده از تهران، شهاب ‌الدین ارمندیان از همدان، نادر گرامی ‌زاده از سیستان و بلوچستان، رسول آقازاده از گلستان و منصور بی ‌دریغ از گیلان بر حریفان خود پیروز شدند.

وی بیان داشت: در 69 کیلوگرم محمدصادق جانبازی از مازندران، ابراهیم بداق از لرستان، ناصر عباسی از چهارمحال و بختیاری، ولی ‌اله پوریایی از مرکزی، علی احمدی از سیستان و بلوچستان، آنه مهرداز از گلستان، محسن منگولی از یزد و محمدرضا انگوتی از آذربایجان شرقی برتر شدند.

محمدپور عنوان کرد: در 75 کیلوگرم حسین ‌علی بابایی از البرز، محمد خزاعی از سیستان و بلوچستان، مهرداد عزیزی از کرمانشاه، احسان لوزچائیان از چهارمحال بختیاری، جواد چهره ‌وند از توابع تهران، فرزاد راعی از گیلان، محمدحسن ملکی از تهران و رضا اعلایی ‌پور از مرکزی رتبه های برتر را کسب کردند.

وی گفت: در 91 کیلوگرم پیام خلقی از فارس، محمد نوری ‌پور از لرستان، کمال حسن‌ زاده از آذربایجان‌ غربی و سالار غلامی از خراسان جنوبی و در 91+ کیلوگرم محمدامین صبحی از مازندران و رضا مرادخانی از لرستان مقام‌ های برتر را از آن خود کردند.