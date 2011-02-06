گلستان میزبان جشنواره فروش فرش دستباف ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی مقصودلو عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان، یادآوری و معرفی فرش دستباف ایران به مصرف کنندگان داخلی را از اهداف برپایی این جشنواره اعلام کرد.

وی اظهار داشت: ایجاد انگیزه، تحرک و رونق در بازار داخلی فرش دستباف ایرانی و ایجاد اطمینان خاطر و جلب اعتماد در بین مصرف کنندگان ازدیگر اهداف است.

مقصودلو بیان داشتت: این جشننواره از 22 بهمن بمدت یکماه به صورت همزمان در سراسر کشور و در تمامی شهرستانهای استان گلستان برگزار می شود.

مسئول اداره فرش گلستان عنوان کرد: تنوع محصولات و بالا بودن کیفیت آنها و تخفیف ویژه فروش محصولات برای شرکت کنندگان در جشنواره از جمله مزایاست.

وی از تمامی شهروندان دعوت کرد تا با شرکت در این جشنواره و حضور در نمایندگیهای فروش از محصولات آن دیدن کنند.

سالانه بیش از 22 هزار متر مربع فرش دستباف در گلستان تولید می شود.