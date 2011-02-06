حضور جوانان موجب نشاط جامعه شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احمد عجم روز یکشنبه در مراسم افتتاح خبرگزاری برنا و شبکه فعالین ازدواج جوانان استان قزوین که در محل سازمان جوانان برگزار شد اظهارداشت: در دهه مبارک فجر تحول عظیمی در کشور رخ داد و رهبری امام راحل و بذل جان شهدا و فرمان بری از رهبر موجب پیروزی انقلاب شد و امروز باید قدردان این حرکت عظیم و تاثیرگذار باشیم.

وی افزود: در عصر حاضر شاهد تاثیر و موج انقلاب اسلامی در بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی و نیز مردم آزادی خواه جهان هستیم و حرکت مردم ما الگوی بی بدیلی برای کشورهای دیگر دنیا شده است.

عجم با اشاره به موفقیت های نظام اسلامی در عرصه های اقتصادی و سیاسی یادآورشد: شکوفایی کشور در بخش اقتصادی در حال شکل گیری است و با اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه ها در آینده شاهد مزایای این کار بزرگ در رونق اقتصاد خواهیم بود.

استاندار قزوین خاطرنشان کرد: در آستانه دهه عدالت و توسعه با همت دولت خدمتگزار از سال 90 کارعظیم اشتغال کلید خواهد خورد تا یکی از دیگر از موانع توسعه برداشته شود.

وی در خصوص تاکید رئیس جمهور بر توجه به امور جوانان گفت: با حمایت دولت و برنامه ریزی انجام شده و استفاده از تجربه پیش کسوتان و تلاش مضاعف و با توجه ویژه به امور جوانان به شکوفایی اقتصاد کمک خواهد شد.

عجم گفت: در عرصه سیاست خارجی و امنیت داخلی با مشارکت جوانان موفقیت های خوبی بدست آمده است و جوانان باید منزلت جایگاه خود را بدانند و باور کنند که آینده کشور در دستان آنهاست و توسط آنها اداره خواهد شد.

رسانه ابزار توسعه کشورها

استاندار قزوین در خصوص نقش رسانه ها در توسعه کشور هم مطالبی بیان کرد و گفت: رسانه تاثیر گذارترین ابزار برای رسیدن به توسعه تلقی می شود و خوشبختانه با نگاه مثبتی که به رسانه ها در استان وجود دارد شرایط مناسبی برای اطلاع رسانی فراهم شده که باید از این فرصت بهره برد.

وی اضافه کرد: در طول یک سال اخیر 10 نشریه به مجموع رسانه های استان اضافه شده لذا فعالان رسانه ای باید حرمت خود را حفظ کنند و با بیان فعالیت ها و خدمات دولت و نیز مشکلات به رشد استان و کشور کمک کنند.

عجم اظهارداشت: جای خبرگزاری برنا در استان قزوین خالی بود که امیدواریم با راه اندازی آن بستر بیان مشکلات و درخواستها و معرفی استعدادهای جوانان در استان فراهم شود.

استاندار راه اندازی شبکه شفا در استان را هم مبارک دانست و اظهارامیدواری کرد گام مهمی در راستای ازدواج آسان جوانان برداشته شود.