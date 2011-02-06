به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از برتری 3 بریک تیمش مقابل استیل آذین با بیان این مطلب افزود: از بازیکنانم تشکر می کنم، چراکه بازی خوبی را از خود ارائه کردند اما باید بپذیریم که در نیمه اول تیم استیل آذین فشار زیادی روی دروازه ما آورد و توانست از غفلت مدافعان ما سود برده و تک گل خود را وارد دروازه طالب لو کند.

وی در ادامه افزود: در نیمه دوم و با توجه به صحبت‌هایی که بین دو نیمه با بازیکنان خود کردیم، روند بازی تغییر کرد و توانستیم راه‌های نفوذ حریف را بسته و تاکتیک خود را بر استیل آذین دیکته کنیم. در این نیمه از موقعیت‌های بدست آمده نهایت استفاده را برده و سه امتیاز مسابقه را از آن خود کردیم.

وی در خصوص تیم استیل آذین نیز گفت: استیل آذین، تیم بسیار خوبی است و از بازیکنان خوبی بهره می برد. در نیمه اول تیم استیل آذین ما را تحت فشار قرار داد و این نشان دهنده آن است که محمد خاکپور زحمات زیادی برای استیل آذین کشیده است. به اعتقاد من با روندی که وی در پیش گرفته است این تیم می توان در دیدارهای آینده حرف‌های بسیار زیادی برای گفتن داشته باشد.

مظلومی پیرامون دلایل بازی نکردن حنیف عمران زاده و بیژن کوشکی نیز گفت: ما برای هر بازی برنامه‌های خاص خود را داریم. اگر از بازیکنی در یک بازی استفاده نمی کنیم دلیل بر ضعف آن بازیکن نیست ما باید طوری برنامه ریزی کنیم که بتوانیم در سه جام موفق باشیم و قطعا از تمامی بازیکنان به تناوب استفاده خواهیم کرد تا همه بازیکنان‌مان همیشه در آمادگی باشند.

سرمربی تیم استقلال تهران با ابراز رضایت و خرسندی از عملکرد فرهاد مجیدی در دیدار برابر استیل آذین گفت: مجیدی بازیکن بزرگ و تاثیرگذاری است. در تمام تیم‌های دنیا شاهد هستیم که همیشه بازیکنانی وجود دارند که حضور آنها تاثیر خاصی بر بازی تیم می گذارد و فرهاد جزو همین بازیکنان تاثیرگذار است.

پرویزمظلومی در پایان با اشاره به عدم حضور هواداران و تماشاگران در این دیدار گفت: متاسفانه ما روزهای تعطیل را کنار گذاشته و همه دیدارها را در طول هفته برگزار می‌کنیم و این روند ضربه بدی به فوتبال ما خواهد زد. من دیروز از تلویزیونی شاهد بودم که در دیدار پیروزی مقابل نفت آبادان نیز همین روند وجود داشت و امیدوارم که مسئولان امر فکری به حال این قضیه کرده و بازی‌ها را در روزهای تعطیل برگزار کنند تا شاهد حضور پرشور تماشاگران فوتبال در ورزشگاه‌ها باشیم.

تیم فوتبال استقلال تهران با برتری مقابل استیل آذین 37 امتیازی شد و به رده جدول لیگ برتر صعود کرد.