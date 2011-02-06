رضا دریکوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر در میان شهرستانهای استان لرستان تنها دو شهرستان دورود و کوهدشت دارای کتابخانه روستایی هستند.

وی با بیان اینکه این دو شهرستان نیز تنها سه کتابخانه روستایی دارند، بیان داشت: شهرستان‌های خرم‌آباد، بروجرد، ازنا، دلفان، سلسله، الیگودرز و پلدختر از توابع لرستان فاقد کتابخانه روستایی‌ هستند.

مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان لرستان ادامه داد: این در حالی است که ما اعلام آمادگی کرده ایم که در هر روستای بالای یک هزار و 500 نفر جمعیت در صورت تامین مکان نسبت به تجهیز و تامین نیروی مورد نیاز اقدام خواهیم کرد.

دریکوند خاطر نشان کرد: در حال حاضر 110 روستای بالای دو هزار نفر در استان لرستان وجود دارد که فاقد فضای کتابخانه ای هستند.

وی به وجود 60 روستای دارای جمعیت یک هزار و 500 نفر در استان اشاره کرد و گفت: از این تعداد 34 روستا به کتابخانه 120 متر مربعی نیاز دارند.

مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان لرستان ادامه داد: همچنین 10 روستای استان شامل دارایی، بهرامی و ده محسن خرم‌آباد،شهرک امام، چقابدار وسیاه کله دورود، رومیانی، ولی‌عصر(عج) و بساط بیگی کوهدشت و چمن سلطان الیگودرز به کتابخانه 220 متر مربعی و 6 روستا شامل پادگان بدرآباد و ماسور خرم‌آباد، ونایی و جهان‌آباد بروجرد، ناصرالدین دورود و شهرک المهدی ازنا به کتابخانه 280 متر مربعی نیاز دارند.

دریکوند با بیان اینکه شهرستان خرم‌آباد با 170 هزار نفر روستانشین فاقد کتابخانه روستایی است، افزود: در نظر داریم یک کتابخانه سیار برای خدمت‌رسانی به اهالی 11 روستای با جمعیت هزار تا هزار و 500 نفر خرم‌آباد شامل ایمان آباد، مهریز جدید، سرخه ده سفلی، بدرآباد سفلی، تلوری علیا، چغا خندق، چنگایی، چوبتراش میان گلال، سراب یاس، سهیل بیگی و شهرک بابا عباس راه‌اندازی کنیم.