به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در این مراسم که عصر امروز یکشنبه برگزار شد، اظهار داشت: امام راحل در سال 57 و اوج پیروزی انقلاب بیشترین گروه مخاطبان خود را جوانان قرار داد و با آنها ارتباط تنگاتنگ ویژه ای برقرار کرد.

حجت الاسلام سید محمود مرویان حسینی ادامه داد: امام جوانان را باور کرد و به آنان اعتماد داشت و این ارتباط معنوی وفکری به پیشرفت انقلاب کمک فراوانی کرد.

وی تصریح کرد: امام جوانان را زنده و احیا کرد و به آنها مسیرهای بلند تعالی یک کشور را نشان داد که باید بر اساس اندیشه های اسلامی باشد.

مرویان حسینی تأکید کرد: جوانان ما به توان فراوان، میل به پیشرفت، صراحت و صداقت شهره هستند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: جامعه امروز ما در همه عرصه ها به جوانان هوشمند، با تفکر، مؤمن و روشن فکری نیاز دارد، به گونه ای که هر پیشرفت با کمک جوانان و استعدادهای آنان قابل دسترس خواهد بود.

در ادامه این مراسم نماینده هیئت داوران جشنواره به نحوه انتخاب آثار اشاره و تصریح کرد: خبر اطلاع رسانی، مطبوعات و نشریات در هر جامعه ای از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است.

وی یادآور شد: امسال به همت سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی پنجمین جشنواره با شکوه تر از سال های قبل برگزار شد.

علی براتی گفت: این جشنواره فرصت مناسبی برای جوانان و نوجوانانی است که دغدغه های فرهنگی دارند و به دنبال نشان دادن استعدادهای درخشان در زمینه های مختلف هستند.

در پایان این مراسم از نشریات برتر در مقطع کودک و نوجوان، هسته های جوان و برترین های نشریات تقدیر و به آنان تندیس جشنواره و جایزه نقدی اهدا شد.