قهرمانی در لیگ کشتی نتیجه تمرینات طاقت فرسا بود

مهدی حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تیم شهدای جویبار یک تیم مردمی است که با حمایت ویژه "قلی زاده" امام جمعه شهرستان جویبار و جمعی از خیرین و علاقمندان به ورزش در لیگ برتر کشتی شرکت کرد.

وی با اشاره به اینکه تیم جویبار با قدرت و به عنوان تیم صدرنشین گروه دوم به مرحله نیمه نهایی صعود کرد ادامه داد: با توجه به حضور دو تیم مازندرانی در دیدار فینال به نظر می رسید بهتر بود تا این استان میزبان فینال لیگ باشد اما ما به این امر اعتراض نکردیم زیرا می دانستیم با توجه به تمرینات منظمی که پشت سر گذاشته ایم و پتانسیل بالایی که نفرات ما دارند می توانیم در هرجایی قهرمان شویم.

عضو پیشین تیم ملی کشتی آزاد با اشاره به اینکه تیم نفت تهران حریف این تیم در دیدار فینال از چند چهره ملی پوش و یک کادر فنی قوی بهره می برد ادامه داد: در مرحله نیمه نهایی مقابل تعاونی اعتباری امید راه سختی نداشتیم و در دیدار فینال نیز علیرغم که اینکه "ژوکاتف " کشتی گیر روس ما که خیلی او حساب می کردیم باخت اما برخی کشتی گیران ما مانند یزدانی، محمدیان و سلطانوف کشتی ها زیبایی را ارائه داده و قدرت کشتی جویبار و مازندران نشان دادند.

دارنده مدال طلای جهان در پایان با اشاره به اینکه از نخستین قهرمانی یک تیم مازندرانی در لیگ و شادی تماشاگران جویباری خوشحال است خاطرنشان کرد: شهرستان جویبار استعدادهای فراوانی دارد و همه کودکان و نوجوانان به ورزش اول کشتی علاقمند هستند و در صورت توجه و حمایت کافی می توانیم امثال رضا یزدانی های زیادی را به کشتی ایران تحویل دهیم.

تیم شهدای جویبار روز سه شنبه با شکست نفت تهران در سالن شهدای هفتم تیر قهرمان لیگ هشتم کشتی شد.