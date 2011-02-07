هدف ما قهرمان کردن یک تیم مازندرانی در لیگ کشتی است

محمود اسماعیل پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: امیدوارم مرحله نیمه‌نهایی و نهایی لیگ برتر با کشتی‌های خوبی از سوی همه تیم‌ها همراه باشد، کشتی گیران مبارزه های زیبایی را ارائه داده و تماشاگران از این مسابقات لذت ببرند.



وی ادامه داد: ما "جمال اوتار سلطانوف" و "رسول ژوکائف" روس را در دیدارهای نیمه نهایی و فینال در اختیار خواهیم داشت. سلطانوف بتازگی در جام یاریگین یکی از جامهای معتبر روسها روی تشک رفته و به مقام اول وزن 55 کیلوگرم رسید و ژوکائف در وزن 66 کیلوگرم هم نفر دوم جهان است.

اسماعیل‌پور در پایان خاطرنشان کرد: این‌طور نیست که ما چهار برد مسلم به واسطه استفاده از مسعود اسماعیل‌پور، رضا یزدانی و دو کشتی گیر خارجی داشته باشیم. چون حریفانی که برابر این نفرات قرار می‌گیرند، مدعی هستند و برای برد تلاش می‌کنند. با این حال امیدوارم تیم ما برای اولین‌بار استان مازندران را صاحب عنوان قهرمانی در رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد کند.

مرحله نیمه نهایی و نهایی لیگ برتر کشتی آزاد " جام خلیج فارس" روز سه شنبه 19 بهمن ماه برگزار می شود که صبح این روز نفت تهران با گاز مازندران روبرو می شود و شهدای جویبار به مصاف تیم تعاونی اعتباری امید مشهد می رود. دیدارهای رده بندی و فینال عصر همین روز برگزار می شود.