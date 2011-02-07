  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۰۱

اسماعیل پور در گفتگو با مهر:

هدف ما قهرمان کردن یک تیم مازندرانی در لیگ کشتی است

هدف ما قهرمان کردن یک تیم مازندرانی در لیگ کشتی است

سرمربی تیم کشتی آزاد شهدای جویبار گفت: هدف ما این است که برای اولین بار یک تیم مازندرانی در رقابتهای لیگ برتر به مقام قهرمانی برسد.

محمود اسماعیل پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: امیدوارم مرحله نیمه‌نهایی و نهایی لیگ برتر با کشتی‌های خوبی از سوی همه تیم‌ها همراه باشد، کشتی گیران مبارزه های زیبایی را ارائه داده و تماشاگران از این مسابقات لذت ببرند.

وی ادامه داد: ما "جمال اوتار سلطانوف" و "رسول ژوکائف" روس را در دیدارهای نیمه نهایی و فینال در اختیار خواهیم داشت. سلطانوف بتازگی در جام یاریگین یکی از جامهای معتبر روسها روی تشک رفته و به مقام اول وزن 55 کیلوگرم رسید و ژوکائف در وزن 66 کیلوگرم هم نفر دوم جهان است.

اسماعیل‌پور در پایان خاطرنشان کرد: این‌طور نیست که ما چهار برد مسلم به واسطه استفاده از مسعود اسماعیل‌پور، رضا یزدانی و دو کشتی گیر خارجی داشته باشیم. چون حریفانی که برابر این نفرات قرار می‌گیرند، مدعی هستند و برای برد تلاش می‌کنند. با این حال امیدوارم تیم ما برای اولین‌بار استان مازندران را صاحب عنوان قهرمانی در رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد کند.

مرحله نیمه نهایی و نهایی لیگ برتر کشتی آزاد " جام خلیج فارس" روز سه شنبه 19 بهمن ماه برگزار می شود که صبح این روز نفت تهران با گاز مازندران روبرو می شود و شهدای جویبار به مصاف تیم تعاونی اعتباری امید مشهد می رود. دیدارهای رده بندی و فینال عصر همین روز برگزار می شود.

کد مطلب 1247442

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه