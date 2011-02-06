به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بهنیافر روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به تببین دستورالعمل اجرایی حمایت از مقالات پژوهشی مرتبط با داده کاوی و متن کاوی علوم اسلامی و زمینه‌های مرتبط پرداخت و افزود: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با هدف توسعه دانش مرتبط با اهداف و فعالیت‌های خود و زمینه سازی برای پژوهش اساتید و پژوهشگران در این زمینه اقدام به حمایت از طرح‌های پژوهشی نموده است.



مسئول تأسیس پژوهشکده داده کاوی علوم اسلامی، ادامه داد: مقالات پژوهشی در 8 موضوع به زبان‌های فارسی و انگلیسی از حمایت‌های این آیین‌نامه برخوردار خواهند شد.



این محقق و پژوهشگر علوم اسلامی بیان داشت: موضوعاتی از جمله؛ پردازش زبان طبیعی، بازیابی اطلاعات، داده کاوی عوامل انسانی و اجتماعی، روش‌ها و الگوریتم ها به زبان فارسی و NLP ، IR، Human Factors and Social Issues Data Mining و Methods and Algorithms از جمله اولویت‌های پژوهشی و حمایتی این آیین نامه می‌باشند.



بهنیافر ذکر وابستگی اصلی حداقل یکی از نویسندگان مقاله به نام مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(نور) یا درج عبارت این مقاله با حمایت مادی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) نگارش یافته است به زبان فارسی و انگلیسی را مهم و از شروط پذیرش مقالات عنوان کرد.



معاون تهران مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی اظهار داشت: در صورتی که یک مقاله بیش از یک نگارنده داشته باشد و شیوه نشان‌گذاری مورد نظر مرکز اعمال شود، تسهیلات حمایتی، تقسیم بر تعداد نگارندگان و شامل نگارندگانی خواهد شد که نسبت به درج نام مرکز نور اقدام کنند. در این حالت در صورت استفاده از نشان‌گذاری دوم که پیش از این به آن اشاره کرده‌ایم، تغییری در تسهیلات اعطایی اعمال نمی‌شود.



وی تصریح کرد: لازم است، پژوهشگر برای اطمینان از انطباق محتوای مقاله با اولویت‌های این آیین‌نامه، متن نهایی آن را پیش از درج نام مرکز و ارسال برای نشریه یا کنفرانس مورد نظر، به همراه کاربرگ اعلام موضوع به مرکز منعکس نماید.



بهنیافر تاکید کرد: دریافت مقاله و مستندات آن تا پیش از اعلام موافقت مرکز، تعهدی برای حمایت مالی از مقاله ایجاد نخواهد کرد.



وی خاطرنشان کرد: پس از دریافت مدارک پذیرش و انتشار مقاله در مجله یا کنفرانس مورد نظر و در صورت رعایت ضوابط بندهای قبل، مرکز نسبت به انعقاد توافقنامه حمایت مالی از مقالۀ مورد نظر اقدام خواهد کرد. گفتنی است تعهدی در مورد حمایت از مقالات خارج از این دستورالعمل وجود نخواهد داشت.



این محقق و پژوهشگر علوم اسلامی تاکید کرد: مقالات و پژوهش‌های محققان می‌بایست بر روی متون و نصوص اسلامی یا دستمایه قرار دادن آنها انجام گرفته باشد.



وی در پایان یادآور شد: علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(نورسافت) مراجعه نمایند.



علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه کنند:

http://noorsoft.org/modules.php?name=Content12&pa=showpage12&pid=13