به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام علی اسماعیلیان در اولین روز کاری خود در جمع کارکنان و هنرمندان این اداره کل با تشریح رسالت دستگاه های فرهنگی، اظهار داشت: حفظ و ترویج اخلاق محوری مهمترین رسالت نهادهای فرهنگی است.

وی با اشاره به برنماه های خود در این اداره کل، بیان داشت: برای ساختن فرهنگی متناسب با جامعه اسلامی باید اخلاق محوری را در رأس همه امور قرار دهیم.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر جذب حداکثری و دفع حداقلی افزود: محور فعالیتهای ما مطابق همین اصل و همچنین سیاستهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

مدیرکل جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان خاطرنشان کرد: متولیان فرهنگی باید دید فرهنگی به جامعه و مخاطبین داشته باشند و روحیه نقد پذیری را در خود تقویت کنند.

حجت الاسلام اسماعیلیان یادآور شد: ایجاد فضای نقد و اصل مشورت در کارها و همچنین حرکت و کار به سمت جلو از سیاستهای کلی ما در این اداره کل خواهد بود.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان نیز در این نشست در سخنانی اظهار داشت: این اداره کل جزء پنج استان برتر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح کشور می باشد و در طول سالهای اخیر موفق به کسب مقامهای برتر در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری شده است.

امین کمالوندی در ادامه در خصوص برنامه های دهه فجر عنوان کرد: همچنین نخستین جشنواره منطقه ای شعر فجر بصائر در کوهدشت، جشنواره شعر بانوان انقلاب در پلدختر، جشنواره استانی شعر فجر ویژه آقایان در الشتر، برپایی جنگ شادی در دلفان، جشنواره استانی خوشنویسی سوره مبارکه فجر در دورود و اجرای برنامه های فرهنگی هنری متعدد در شهرستان خرم آباد از جمله برنامه های این اداره کل در ایام الله دهه فجر سالجاری است.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان یادآور شد: همچنین در آینده نزدیک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دوره چگنی افتتاح می شود.