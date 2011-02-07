قطار تقدیر به ایستگاه خبرنگاران رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اگرچه وظیفه اطلاع رسانی شفاف و صادقانه از وظایف منابع اطلاع رسانی به شمار می رود اما گاهی یک خسته نباشید و قدرشناسی از زحمات افراد نه تنها رنج ناشی از خستگی ساعتها تلاش را از میان برمی دارد بلکه خود انگیزه ای می شود برای تلاش و همت مضاعف در مسیری که وظیفه اصلی هر گروه و قشری به شمار می رود.

در این میان اصحاب رسانه که دراستان شدن البرز نقش به سزایی داشتند، اوج حضور و تاثیرگذاری خود را در سفر استانی رئیس جمهوری و هیئت دولت به البرز به تصویر کشیدند.

در این راستا پس از تقدیر از دست اندرکاران اجرایی سفر، قطار تقدیرهای البرز به ایستگاه خبرنگاران رسید و در برنامه ای مجزا و با حضور اکثریت خبرنگاران استان از تلاش شبانه روزی خبرنگاران در پوشش خبری سفر ریاست جمهوری به البرز تقدیر شد.

تلاش فراوان استانداری برای دعوت از تمام خبرنگاران

در این میان اگرچه باز هم عده ای از قلم افتادند اما تلاش استانداری برای دعوت از همه خبرنگاران و اطلاع رسانی از این برنامه با تلاش فراوانی همراه بود.

اختصاص جلسه ای مجزا و برگزاری نشستهای صمیمانه مسئولان با اصحاب رسانه از جمله اقدامات بی سابقه در کرج است که امید می رود با برگزاری این نشست تعامل صمیمانه مسئولان و مدیران استان بیش از گذشته قوت گیرد.

حفظ شان و جایگاه خبرنگاران، ایجاد فضای پذیرش نقد سازنده، مطبوعات و رسانه های حرفه ای، مطالبات صنفی، حمایت معنوی از خبرنگاران، اطلاع رسانی و تعامل بهتر دستگاهها با منابع اطلاع رسانی و رسانه ها و .... از جمله مطالباتی بود که در این نشست از سوی خبرنگاران و نمایندگان رسانه های گروهی مطرح شد.

خبرنگاران میهمان، مسئولان میزبان

این نشست حاشیه هایی را نیز به همراه داشت: از جمله اینکه بر خلاف حضور توام با شلوغی نوع کار اطلاع رسانی این بار خبرنگاران ساکت و آرام بر صندلی جلسات مدیران استانداری تکیه زده بودند و در جایگاه میهمان مسئولان میزبان آنها بودند.

با این همه پوشش خبری مراسم فوق نیز احتیاج به دست به قلم شدن و عکس گرفتن داشت و نگذاشت خبرنگاران یک ساعت بدون تلاش و حرکت روی صندلی ها قرار بگیرند.

در این جلسه همچنیین بر خلاف رسم معمول سخنرانی مسئولان و نگارش خبر از سوی خبرنگاران، خبرنگاران پشت تریبون ها قرار گرفتند و در فضای صمیمی مطالبات و مشکلات صنفی خود را مطرح کردند.

و مسئولان در این جلسه بیشتر شنیدند و کمتر سخنرانی کردند، همچنین استاندار البرز در واکنش به خبر خبرگزاری مهر که در جریان جلسه بر روی سایت رفت، سرعت کار خبرگزاریها را یکی از عوامل فراگیری این رسانه برشمرد.

حروف الفبایی که از "چ" شروع شد

در زمان توزیع هدایا و لوح تقدیر مجریان برنامه عنوان کردند، به ترتیب حروف الفبا اسامی خوانده می شود ولی حروف الفبا از (چ) شروع شده و با (الف) تمام شد.

همچنین این جلسه با تاخیرهای همیشگی همراه نبود و با نظم برگزار شد، از طرف دیگر قرار گرفتن مدیر مسئولان و مدیران خبرگزاریها و پایگاههای خبری در کنار خبرنگاران و عکاسان و نیز تقدیر یکسان از این عده از نکاتی بود که توجه خبرنگاران را به خود جلب کرد.

به هر روی در این نشست نیز انتقادات مهمی از سوی اصحاب رسانه مطرح شد که امید می رود مورد توجه مسئولان قرار گیرد تا اصحاب رسانه البرز پرتوان تر از همیشه به رسالت خود جامه عمل بپوشانند.

گفتنی است نشست فوق در بازتاب گزارش رسانه ها با عنوان " خبرنگاران جاماندگان قطار تقدیرهای البرز" ترتیب داده شد و طی آن به صورت ویژه از تلاش و تاثیرگذاری اصحاب رسانه در اطلاع رسانی سفر دولت به البرز قدردانی شد.