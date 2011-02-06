به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی فیلم "برف روی شیروانی داغ" عصر امروز یکشنبه 17 بهمن ماه با حضور محمد هادی کریمی، فرخ نعمتی، آنا نعمتی، خاطره اسدی، امیر حسین آرمان، بابک اردلان و علیرضا علویان در سالن سعدی برج میلاد برگزار شد.

در ابتدای این نشست محمد هادی کریمی نویسنده و کارگردان این فیلم گفت: "برف روی شیروانی داغ" فیلم شخصی تری نسبت به دیگر آثار من است. این فیلم را با قلب خودم ساختم قطعا قلبم به من دروغ نمی گوید امیدوارم این حس را شما هم داشته باشید.

وی افزود: این فیلم برای کسانی که حس شاعرانگی در وجودشان بیشتر است، شاعرانه تلقی می شود. "برف روی شیروانی داغ" بر اساس زندگی شاعر خاصی ساخته نشده است. در خیلی از صحنه ها سکوت استاد و نگاه او به مریدان و شالگردانش، شاعرانه تر از شعرهایی بود که در فیلم شنیده می شود. سعی کردم در بین این فضاها تعادل ایجاد کنم و فقط در سکانس هایی که نیاز بود از شعر استفاده کردم.

کریمی ادامه داد: همه اشعار فیلم از سروده های خودم است، این سیر و سلوکی که در فیلم دیده می شود از علاقه من سرچشمه می‌گیرد. برای اثبات "برف روی شیروانی داغ"، هیچ کدام از آثار دیگرم را نقد نمی کنم. این فیلم به اندازه سرپا ایستاده است.

فرخ نعمتی بازیگر نقش شاعر در این فیلم عنوان کرد: انتخابی که آقای کریمی کردند شاید به خاطر لحن صدای من بوده است. لین نقش بسیار زیبا در فیلمنامه نگارش شده بود. وقتی نقشی به خوبی نوشته می شود، نمی توان آن را بد بازی کرد.

آنا نعمتی بازیگر نقش سپیده افزود: "برف روی شیروانی داغ" را کریمی با روحش ساخته است. همه گروه از ابتدا تا پایان فیلم با عشق کار می کرد. به نوعی این فیلم را از لحاظ روحی و روانی به مقدسات خودمان نزدیک می بینم که البته بخشی از آن به خاطر اشعار و روحیات شاعر در فیلم است.

وی ادامه داد: شخصیت سپیده برونگرا است که در فیلم شکسته می شود و به درون خود باز می گردد. هر کدام از شخصیت های فیلم اوج و فرود داشتند من از دیدن "برف روی شیروانی داغ" لذت بردم و توانستم در آن بازی در نقش متفاوتی را تجربه کنم. فکر می کنم جایزه همان مردم و منتقدانی هستند که به دیدن فیلم می نشینند.

خاطره اسدی افزود: روزی که فیلمنامه را خواندم، مطمئن بودم فیلمی متفاوت خواهد شد. نقشم را خیلی دوست دارم و سعی کردم درست بازی کنم تا کلیشه نشود. بخش عمده بازی من به خاطر کنترل کارگردان بود.

امیر حسین آرمان عنوان کرد: من این فیلم را حدیث نفس دیدم تمام شخصیت ها در کار نماینده یک قشری از جامعه هستند. برخی از آدم‌هایی که هویت نداشته و پوچ هستند و برخی دیگر که اعتقاد آنها از قلبشان سرچشمه می گیرد.

بابک اردلان صدابردار "برف روی شیروانی داغ" ادامه داد: من افتخار داشتم در کنار این گروه همکاری کنم. برای صدای این فیلم به دلیل اینکه لوکیشن فیلم ثابت بود لحن بازیگران با کارگدان هماهنگ شد، ایشان خیلی به من کمک کرد.

علیرضا علویان صدا گذار فیلم افزود: برای صدای فیلم از زمان فیلمنامه با کارگردان صحبت کردیم. بیشتر صداسازی‌ها روی صدای باران انجام شد. جا دارد از بهزاد عبدی برای ساخت موسیقی تشکر کنم.

محمدهادی کریمی در ادامه درباره صدای فیلم توضیح داد: برای صدای فیلم حدود شش ماه کار کردیم. امروز شما صدای فیلم را با کیفیت بدی شنیدید و من هرچقدر پیگیری کردم به نتیجه ای نرسیدم و فقط متوجه شدم که دکور صحنه چون از قبل طراحی شده است روی باند گرفته و نمی گذارد صدا به خوبی شنیده شود. در صورتی که باید فیلم در سالن مطبوعات با بهترین کیفیت به نمایش در آید.

وی درباره فیلمنامه عنوان کرد: فیلمنامه این فیلم از ناخودآگاه من سرچشمه گرفته است. بین چند طرح این متن را برای نوشتن انتخاب کردم به ناخودآگاه خودم اطمینان کردم.

