به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی‌اکبر بسکابادی عصر یکشنبه در حاشیه افتتاح مجتمع آبرسانی پسوج در شهرستان قاین اظهار داشت: مجتمع آبرسانی پسوچ در شهرستان بیرجند و در دو روستای ساقی و ماسن از این پروژه‌ها است که در روستای ماسن با اعتبار هزینه شده 5 هزار میلیون ریال از محل اعتبارات استانی به بهره ‌برداری رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی تصریح کرد: مشخصات کلی این پروژه شامل مخزن ذخیره چهار باب به اندازه 360 متر مکعب، لوله ‌گذاری 11 هزار و 500 متر، فشارشکن بتنی یک باب به حجم 10 مترمکعب، یک باب موتورخانه، شش مورد چاهک پمپاژ، 160 متر فنس‌کشی، یک مورد پست برق و 22 مورد حوضچه شیرآلات است.

بسکابادی ادامه داد: مجتمع آبرسانی فتح ‌آباد با مشخصات احداث مخزن 200 متر مکعبی، آرسک با مشخصات اجرای شبکه توزیع به طول 14 کیلومتر و مساحت مخزن 500 مترمکعبی و اجرای شش باب حوضچه و مجتمع کرند با مشخصات اجرای دو کیلومتر خط انتقال در شهرستان بشرویه نیز از محل اعتبارات استانی به ترتیب با 400، 350 و 500 میلیون ریال اعتبار هزینه شده از دیگر پروژه‌ها است.

وی بیان داشت: دو شبکه ‌ای کردن باغستان با اعتبار هزینه شده 350 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و پروژه روستای آیدکی با اعتبار هزینه شده یک‌هزار میلیون ریال از پروژه‌های دهه فجر در بخش مرکزی شهرستان فردوس است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی با اشاره به مشخصات این دو پروژه در شهرستان فردوس گفت: دو شبکه ‌ای کردن باغستان برای جداسازی آب شرب دام از سایر مصارف و روستای آیدکی با مشخصات یک باب ساخت منبع 40 مترمکعبی، یک مورد ساخت اتاقک کلریناتور، یک مورد ساخت اتاقک فرمان (تابلو برق)، 2.5 کیلومتر خط انتقال پلی‌اتیلن، 80 متر شبکه توزیع، 20 مورد نصب انشعابات مشترک، چهار مورد ساخت حوضچه شیرآلات و اتصالات، 60 متر حصارکشی و 200 متر مربع محوطه سازی، یک باب آب‌ نما و دبی ‌سنج، یک باب نصب آب‌شیرین ‌کن و اتاقک لازم و یک مورد حفاری چاه و تجهیز چاه به طول 50 متر است.

بسکابادی با اشاره به پرو‍ژه‌های افتتاحی در قاین یادآور شد:‌ مجتمع آبرسانی کرغند در روستاهای بزبیشه و سرساران با اعتبار هزینه شده 900 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی با مشخصات لوله‌گذاری 3 هزار متر و احداث جاده دستیابی به طول دو هزار متر است.

وی ادامه داد: مجتمع آبرسانی گرماب در شهرستان قاین روستای استند نیز از دیگر پروژه‌ها است که از محل اعتبارت استانی و توسعه روستایی با اعتبار هزینه شده بالغ بر 5 هزار میلیارد ریال و با مشخصات حفرچاه و تجهیز یک حلقه، ایستگاه پمپاژ یک مورد، لوله‌گذاری 10 کیلومتر، احداث مخزن 200 متر مکعب، احداث حصار کشی 40 در 40 و 20 در 20 هرکدام یک مورد است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی تصریح کرد: مجتمع آبرسانی بقال فاز دو در قاین و در روستاهای پیشبر، علی‌آباد و پرسنان نیز با هزینه شده چهار هزار و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات توسعه روستایی و با مشخصات لوله‌گذاری 15 کیلومتر، احداث مخزن 200 متر مکعب و احداث حصارکشی 15 در 15 و 24 در 2 هر کدام یک مورد افتتاح می ‌‌شود.

بسکابادی با اشاره به مجتمع آبرسانی شیرگ، سده و گریمنج در شهرستان قاین که به ترتیب در روستاهای مزارکلاته مزار، عباس‌آباد دشت و بخش نیمبلوک افتتاح می‌شود، اضافه کرد: مجتمع‌های شیرگ با مشخصات یک کیلومتر لوله‌گذاری، 20 متر مکعب احداث مخزن و احداث و راه‌اندازی ایستگاه پمپاژ و سده با مشخصات چهار کیلومتر تعویض شبکه توزیع فرسوده با اعتبار 250 و 400 میلیون ریال از محل اعتبارات توسعه روستایی و مجتمع گریمنج با مشخصات 35 کیلومتر لوله‌ گذاری، 300 متر مکعب احداث مخزن و احداث حصارکشی 30 در 30 و 24 در 24 هر کدام یک مورد و با اعتبار هزینه یک‌هزار میلیون ریال از محل اعتبارات استانی است.

وی آزمایشگاه میکروبیولوژی، انبار صحرایی و ساختمان سرایداری با اعتبار هزینه شده در مجموع یک‌هزار و 350 میلیون ریال را از دیگر پروژه‌های بخش مرکزی در قاین خواند.

بسکابادی خاطرنشان کرد: مجتع آبرسانی سده و گزنو نیز در بخش سده و مرکزی نیز از دیگر پروژه‌ها است که کلنگ ‌زنی می ‌شود.