به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های الجزیره و العربیه، دو میلیون تظاهرات کننده در میدان التحریر قاهره علیه مبارک شعار می دهند و خواستار کنار رفتن وی از عرصه قدرت مصر هستند.

"عصام العریان" از رهبران گروه اخوان المسلمین مصر گفت: رفتن مبارک برای پایان دادن به تظاهرات و تجمع ها کافی است.

"عبدالحلیم قندیل" سخنگوی جنبش الکفایه بیان داشت: انقلاب کنونی مصر فقط با رفتن حسنی مبارک و محاکمه وی به اهدافش خواهد رسید. در شرایط کنونی فقط معترضین مشروع هستند.

"حمدین صباحی" رئیس حزب الکرامه گفت: رفتن مبارک گفتگو راه حل کاملی نیست اما در شرایط کنونی ضروری است. در قانون اساسی بندی وجود دارد که به عزل رئیس جمهور اشاره می کند.

شبکه الجزیره همچنین گزارش داد که هم اکنون تعداد زیادی پتو به میدان التحریر آورده شده است تا میان کسانی که قصد دارند شب را دراین میدان سپری کنند، توزیع شود.