به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، جواد عرفانیان عصر یکشنبه در جلسه ستاد صعود کوهنوردان کشور به قله بینالود اظهار داشت: برنامه صعود به قله 3220 متری بینالود در روزهای 28 و29 بهمن ماه سال جاری با حضور کوهنوردان سراسر کشور صورت می پذیرد.

وی بزرگداشت دهه مبارک فجر و توسعه ورزش کوهنوردی در استان را از اهداف مهم این صعود خواند و افزود: استفاده از تجربیات کوهنوردان دیگر استان ها که در این برنامه حضور دارند از دیگر اهداف این صعود گروهی است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی بیان داشت: مسیرهای مشخص شده برای صعود به قله بینالود در دو جبهه شمالی برای آقایان و جبهه جنوبی برای بانوان پیش بینی شده است.

عرفانیان با اشاره به اینکه صعود به بینالود یک صعود زمستانی است، خاطرنشان کرد: سرپرستان تیم های اعزامی باید تمام شرایط آمادگی جسمانی و تجهیزات افراد شرکت کننده را بررسی کرده و مدارک مورد نیاز را به موقع ارائه دهند.

وی تعداد افراد شرکت کننده در این صعود را 440 نفر پیش بینی کرد و بیان داشت: در این صعود سراسری حدود 200 نفر کوهنورد از سطح استان و 240 نفر از دیگر استان های کشور شرکت خواهند کرد که 80 از آنان را بانوان کوهنورد تشکیل می دهند.

مدیرکل مدیریت بحران استان خراسان رضوی ضمن تاکید بر حضور گروه امداد و نجات جمعیت هلال احمر مشهد برای مواجهه با حوادث احتمالی در صعود بیان داشت: همه افراد شرکت کننده باید تمامی امکانات و تجهیزات لازم انفرادی و گروهی را همراه داشته و نکات ایمنی را رعایت نمایند.

رئیس هیئت کوهنوردی خراسان رضوی نیز در این جلسه اظهار داشت: صعود استانی طی سال دو مرتبه برگزار می شود که صعود شش ماهه اول در شهریورماه و صعود شش ماهه دوم در ایام دهه فجر انجام می شود.

حسین امانی با اشاره به صعودهای مختلف کوهنوردان از سال 84 تاکنون بیان داشت: صعود به قله نظرگاه سبزوار در سال 84، قله بینالود در سال 85، هزار مسجد در سال 86، قوچگر در سال 87 و کماس در سال 88 از جمله صعودهای انجام شده است.

امانی شرکت کنندگان در هریک از صعودهای فوق را بیش از 300 نفر کوهنورد اعلام کرد و افزود: در سال 85 بیشترین آمار صعود به قله نیشابور 700 نفر بوده که صعود زمستانی محسوب می شده است.

رئیس هیات کوهنوردان خراسان رضوی عنوان کرد: ورزش کوهنوردی مورد توجه عموم مردم از همه قشرها قرار گرفته که این موضوع لزوم سرمایه گذاری بیشتر سازمان های ورزشی در کوهنوردی را نمایان می کند.

وی در خصوص صعود به قله بینالود خاطرنشان کرد: مبدا این مسیر در جبهه شمالی شهرستان نیشابور و در جبهه جنوبی روستای فریزی در شهرستان چناران در نظر گرفته شده است.

امانی تاکید کرد: با توجه به تعدد مسیرها برای صعود به بینالود، برنامه ریزی به گونه ای صورت گرفته که در طی دو روز کل این مسیر پیموده شده و در یک زمان مشخص و واحد تمامی مسیرها به راس قله برسند.

رئیس هیات کوهنوردی استان افزود: مسیر کوهنوردی توسط نقشه های هوایی و سامانه GPS پوشش داده شده و مختصات کامل جغرافیایی آن در دست است.