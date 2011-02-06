افتتاح 950 طرح عمرانی تا 22 بهمن در استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن با بیان اینکه حرکت در جهت عمران و آبادانی شهرستانها، شهرها و روستاها از سیاستهای محوری دولت دهم است گفت: بیشترین پروژه های عمرانی استان تهران در بخش آب و فاضلاب، حمل و نقل، راه و ترابری و کشاورزی است.

استاندار تهران با بیان اینکه دهه فجر امسال باشکوهتر از سالهای گذشته است گفت: ملت ایران بعد از یک نبرد بی امان با فتنه گران و رسوا کردن آنان باید آن را جشن می گرفت که این خود یکی از دلایل تفاوت دهه فجر امسال با سالهای گذشته است.

وی گفت: اجرای موفق و بدون حاشیه قانون هدفمندی یارانه ها و قیام مردم کشورهای اسلامی علیه دیکتاتورها از دیگر دلایل تفاوت جشنهای دهه فجر امسال با سالهای گذشته است.

تمدن اظهار داشت: 950 طرح عمرانی با اعتبار پنج هزار میلیارد تومان در دهه فجر امسال در سطح استان افتتاح می شود.



