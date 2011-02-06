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۱۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۱۰

تمدن خبر داد:

افتتاح 950 طرح عمرانی تا 22 بهمن در استان تهران

افتتاح 950 طرح عمرانی تا 22 بهمن در استان تهران

استاندار تهران گفت: اعتبارات قابل افتتاح در دهه فجر بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان است که در ایام اهه فجر 950 طرح عمرانی در سطح استان افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن با بیان اینکه حرکت در جهت عمران و آبادانی شهرستانها، شهرها و روستاها از سیاستهای محوری  دولت دهم است گفت: بیشترین پروژه های عمرانی استان تهران در بخش آب و فاضلاب، حمل و نقل، راه و ترابری و کشاورزی است.

استاندار تهران با بیان اینکه دهه فجر امسال باشکوهتر از سالهای گذشته است گفت: ملت ایران بعد از یک نبرد بی امان با فتنه گران و رسوا کردن آنان باید آن را جشن می گرفت که این خود یکی از دلایل تفاوت دهه فجر امسال با سالهای گذشته است.

وی گفت: اجرای موفق و بدون حاشیه قانون هدفمندی یارانه ها و قیام مردم کشورهای اسلامی علیه دیکتاتورها از دیگر دلایل تفاوت جشنهای دهه فجر امسال با سالهای گذشته است.

تمدن اظهار داشت: 950 طرح عمرانی با اعتبار پنج هزار میلیارد تومان در دهه فجر امسال در سطح استان افتتاح می شود.

 

کد مطلب 1247475

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