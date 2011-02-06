به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حجت اله بیرانوند در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: دراین مدت در مجموع 231 هزار و 74 مورد بازرسی از واحدهای فعال اقتصادی استان لرستان توسط بازرسان سازمان بازرگانی انجام شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه تخلفات واحدهای صنفی و غیرصنفی استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.4درصد کاهش داشته است.

رشد 90 درصدی گزارشهای مردمی در استان

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان تصریح کرد: در این مدت هشت هزار و 39 مورد گزارش مردمی به شماره تلفن 124 ستاد خبری سازمان بازرگانی استان لرستان ارسال شد که تعداد گزارش های مردمی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 90 درصد رشد دارد.

بیرانوند گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، ارائه نشدن فاکتور و توزیع خارج از شبکه را از جمله موارد تخلفات این واحدها عنوان کرد و از مردم خواست همچنان همکاری لازم با سازمان را داشته تا نسبت به شناسایی واحدهای متخلف در سریع ترین زمان ممکن اقدام شود.

کشف 319 کیسه کودشیمیایی قاچاق در استان

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان همچنین در ادامه سخنان خود از کشف 319 کیسه کود شیمیایی اوره قاچاق در استان خبر داد و افزود: در جریان بازرسی از یک انبار در بروجرد این میزان کودشیمیایی به دلیل عرضه خارج از شبکه کشف شده است.

بیرانوند ارزش تخلفاتی این میزان کودشیمیایی را 20 میلیون و 735 هزار ریال عنوان کرد و گفت: این واحد متخلف جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد معرفی شده است.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی ، کم فروشی ، عرضه خارج از شبکه، عدم ارائه فاکتور و درج نکردن قیمت کالاها مراتب را به شماره تلفن 124 ستاد خبری سازمان بازرگانی استان لرستان اطلاع دهند