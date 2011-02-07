انقلاب ایران زنده کردن ارزشهای اسلامی بود/ انتقاد از انفعال دول اسلامی

"سلیمان عبدالتواب الزین" سفیر سودان در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در ابتدا به مردم و رهبر ایران به مناسبت سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تبریک می گویم.

وی افزود: روابط میان ایران و سودان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و پیش از بازگشت امام خمینی(ره) از تبعید در فرانسه بود. سودان از جمله اولین کشورهایی عربی و اسلامی بود که به تایید انقلاب ایران پرداخت. مردم سودان در تظاهراتی که درحمایت از انقلاب مردم ایران برگزار شد مشارکت فعالی داشتند.

الزین تصریح کرد: من در تظاهرات دانشجویی که درحمایت از این انقلاب برگزار می شد مشارکت داشتم. در واقع این انقلاب بارقه های امید را نزد افکار عمومی و جوانان کشورهای اسلامی و عربی برای بازگشت به ارزشهای اسلامی و اصل قرار گرفتن آن زنده کرد.

سفیر سودان در ایران بیان داشت: این انقلاب ضرورت توجه قرار گرفتن ارزشهای ناب اسلامی در تمام ابعاد زندگی سیاسی، اقتصادی و نهادهای کشورهای اسلامی را مورد تاکید قرار داد.

وی افزود: روابط سودان با ایران ریشه دار است و از زمان انقلاب شروع شده و تاکنون رشد و گسترش داشته است. رابطه دو طرف بر اساس ارزشهای اسلامی و اصل قرار گرفتن آن است.

الزین گفت: با ایجاد حکومت اسلامی در ایران، غرب و اسرائیل که جز شیوه سرمایه داری را نمی پسندند و موازنه دیگری را در برابر لیبرال سرمایه داری یهودی نمی پذیرند به مخالفت با آن پرداختند. ناتو به رهبری آمریکا و دیگر کشورهای غربی به جز دیکتاتوری خود موضوع دیگری را برنمی تابد

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امام خمینی( ره) تفکر جدیدی را درعرصه جهانی مطرح کرد.

سفیر سودان تصریح کرد: امام خمینی( ره) تفکر جدیدی را در عرصه جهانی مطرح کرد که این تفکر اسلامی در برابر تفکر غربی بود.

وی ادامه داد: مقابله شدیدی از سوی غرب صورت گرفت. تحریمهای اقتصادی گسترده ای علیه ایران اعمال شد. اتهامات بی اساسی درباره نقض حقوق بشر به ایران زده شد. این موضوع درباره سودان نیز صورت گرفت و به درگیریهای داخلی بویژه در غرب و جنوب دامن زده شد.

الزین تاکید کرد: دو حکومت باید با هماهنگی به مقابله با توطئه ها بپردازند و به سرمایه گذاری های مشترک و مبادله کارشناسان بپردازند.

وی سپس با اشاره به بی تفاوتی کشورهای عربی و اسلامی به اوضاع سودان گفت: تجزیه سودان خطری است که رهبران عربی و اسلامی کمتر بدان توجه کردند. این کشورها موضع قوی در این باره اتخاذ نکردند و به خارطوم برای کنترل و ثبات اوضاع کمکی نکردند

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الزین ادامه داد: کشورهای عربی و اسلامی حتی به اهالی جنوب سودان برای مقابله با نفوذ اسرائیل و کشورهای غربی کمکی نکردند. من و همه تئوریسن ها معتقدیم کمربند جنوب کمربند امنیتی ملی،عربی و اسلامی است. کشورهای عربی و اسلامی باید بدانند که اسرائیل قصد ورود به آفریقا را دارد.

سفیر سودان در جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: تجزیه جنوب به اسرائیل و آمریکا اجازه تاسیس پایگاه دراین منطقه را می دهد که این موضوع به نفع کشورهای عربی و اسلامی نیست. از همین رو همه کشورهای عربی و اسلامی و سازمانهای مربوطه باید نسبت به این موضوع با هوشیاری کامل برخورد کنند.

وی افزود: سودان به مدت زیادی یعنی حدود شصت سال کمربند امنیتی برای کشورهای عربی و اسلامی بوده است. بنابرین باید به شمال سودان کمک اقتصادی و نظامی شود تا بتواند در برابر توطئه ها مقاومت کند. درباره جنوب سودان باید دیپلماسی توسعه به کار گرفته شود تا غرب و اسرائیل یکه تاز میدان نباشند.