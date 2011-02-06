مخالفان سودانی خواستار تغییرات در همه کشورهای عربی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، با وجود سکوت رسمی موجود در کشورهای منطقه بویژه کشورهای عربی مخالفان دولت سودان به حمایت گسترده خود از قیام مردمی مصر و تونس پرداختند.

"صادق المهدی" رهبر حزب امت مخالف دولت خارطوم گفت: باید به سرعت مصر از اوضاع کنونی نجات یابد. تظاهرات مردمی و خواسته های آنها کاملا مشروع است.

وی افزود: تبعات حوداث مصر خطوط قرمز را رد می کند و بیم ویرانی کشوری که قلب وطن عربی است می رود. سودان و مصر درحال حاضر با بحرانی روبرو هستند که جز با طرح نهضت جدید امکان خروج از آن نیست.

المهدی تصریح کرد: طرح نهضت جدید باید مبتنی بر شفافیت، عدالت خواهی، حاکمیت قانون، توسعه و عدالت اجتماعی استوار باشد. روابط خارجی بر اساس این نهضت باید بدون پیروی کورکورانه و دشمنی باشد.

"عبدالله حسن احمد" معاون حزب کنگره مردمی سودان نیز گفت: آنچه رخ داد به علت لبریز شدن صبر مردم مصر بود. زیرا در طی سی سال مشکلات فراوانی را تحمل کرده اند.

وی افزود: رژیم مصر به قدرت مردم توجهی نکرد بنابرین در رویا رویی با آن شکست خورد. هر چند که هنوز فرعون از مصر خارج نشده، اما شکست خورده است.

معاون حزب کنگره مردمی سودان ضمن حمایت خود از قیام مردم مصر احتمال داد که مراحل آتی فضای مساعدی را برای آزادی و قانون اساسی حقیقی که خواست مردم در آن اعمال شود، بوجود آورد.

همچنین "یوسف حسین" سخنگوی حزب کمونیست سودان نیز گفت: انقلاب مردم مصر انقلابی علیه فساد، استبداد، انحصار طلبی، سرکوب ودزدی دارایی های مردم بود. هیچ اراده ای بالاتر از خواست مردمی نیست.

وی افزود: رفتن مبارک نقطه عطفی برای بسیاری از مردم ستمدیده منطقه عربی است که هنوز تحت سلطه دیکتاتورها به سر می برند و از فساد حاکمان خود رنج می برند.

حسین تصریح کرد: قیام مردم مصر و تونس ضعف اتحادیه عرب را آشکار ساخت و اینکه این اتحادیه در خدمت رژیمهای حاکم است نه ملتهای عربی. اتحادیه عرب از ایفای نقش موثر ناتوان است.

وی ضمن ابراز خوش بینی برای تحولات مثبت در همه کشورهای عربی بیان داشت: مردم کشورهای عربی خواهان بدست گیری سرنوشت خود هستند. آنها منافع ملی خود را بر منافع شخصی حاکمانی که علاقه ای به آرمانهای ملی ندارند، ترجیح می دهند.