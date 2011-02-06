15 هزار واحد مسکونی پروژه مسکن مهر در خوزستان افتتاح می شود

سیدجعفر حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، اظهارداشت: تحقق این امر نیازمند تلاش و همت مضاعف مدیران و تعاونی‌ های مرتبط با طرح مسکن مهر در زمان باقی مانده تا پایان سال است.

وی با اشاره به سفر وزیر کشور در اسفندماه به استان، خطاب به فرمانداران و مسئولان افزود: باید تلاش خود را افزایش دهید و وقت ویژه ‌ای برای تکمیل عملیات محوطه‌ سازی، نماکاری و نازک ‌کاری واحدهای مسکن مهر صورت گیرد تا واحدهای بیشتری برای افتتاح آماده شود.



حجازی خاطرنشان کرد: شهرستان ‌هایی که در بهسازی واحدهای روستایی عملکرد خوبی داشتند باید این روند را ادامه دهند.



وی افزود: تمام تلاش دولت این است که تا پایان زمان تصدیگری خود جوانان متاهل خانه ‌دار شوند، همچنین برنامه ‌ریزی ‌های لازم برای حل مشکل اشتغال جوانان اتخاذ شده است.



حجازی با اشاره به بارندگی‌ های اخیر و تاثیر آن در کند کردن پیشرفت پروژه ‌های مسکن مهر، گفت: وضعیت جوی بارندگی‌ ها هیچ‌ گونه تاثیری در آماده کردن نمای داخلی ساختمان‌ ها و نازک ‌کاری ندارد؛ زیرا این کار در داخل ساختمان‌ ها انجام می ‌شود؛ بنابراین نباید کارها را به دلیل وضعیت آب و هوا متوقف کرد.



استاندار خوزستان بیان کرد: تعاونی باید توجیه شوند که دولت نقش حمایت‌ کننده دارد و آنها باید از این فرصت نهایت بهره را ببرند.

