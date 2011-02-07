اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در شهرداری ساری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نقیبی عصر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: مجوز حفاری های عمیق به شهرداری از طرف شورا داده شده و شهرداری باید خود را منظم کند و به گونه ای که برای اخذ مجوز به مردم از آنان وجه دریافت می کند باید در ترمیم آن تیز دقت بیشتری داشته باشد و از پیمانکاران تعهد کتبی بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه اکنون برخی پست های شهرداری ساری بدون ضابطه و عیرکارشناسی بوده که باید برای تحقق این مهم طرح طبقه بندی مشاغل را در شهرداری مرکز استان اجرایی کرد.

نقیبی گفت: از شهروندان ساروی به واسطه پرداخت به موقع عوارض که موجبات رشد پروژه های شهری را در مرکز استان فراهم کرده صمیمانه قدردانی می کنیم.

وی خاطر نشان کرد: شهرداری ساری برای ترمیم کنده کاری های خیابان ها جهت زیباسازی شهر در ایام نوروز باید برنامه مدونی داشته باشد.

مهدی رضایی فرح آبادی، رئیس شورای اسلامی شهر ساری نیز با تبریک افتتاح پل بزرگ ولی عصر ساری روز گذشته توسط مسئولان ارشد کشوری اظهار داشت: از مردم شهر خصوصا منطقه خزرآباد ساری به واسطه تحمل سختی ها و مشقت های اجرای طرح پوزش می طلبیم.

وی اذعان داشت: اجرای پروژه های بزرگ در مرکز استان بسیاری از گره های کور ترافیکی را رفع می کند و انجام این پروژه ها در شهرداری ساری باید بیشتر شود.

شهر ساری مرکز مازندران بالغ بر 300 هزار نفر جمعیت دارد.