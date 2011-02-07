تولید 40 هزار بشکه مالچ در شرکت پالایش نفت آبادان

حبیب‌الله ابوالحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان، اظهارداشت: مالچ یک فرآورده نفتی مرغوب است که در دمای پایین منجمد می‌ شود و به علت کم بودن مواد آروماتیکی دراین فرآورده، روی سطح خاک قرار می‌گیرد تا رطوبت را حفظ کند و شرایط خاک را بهبود بخشد.

وی با بیان اینکه‌ سالانه بیش از دو میلیون و 400 هزار بشکه مالچ تولید می‌ شود، افزود: یک مخزن 40 هزار بشکه ‌ای ، یک تلمبه خانه و یک سکوی بارگیری مستقل برای بارگیری مالچ در پالایشگاه آبادان وجود دارد که قابلیت بارگیری 15 تا 20 تانکر با ظرفیت 30 هزار لیتر را در روز داراست.

مدیر عملیات شرکت پالایش نفت آبادان خاطرنشان کرد: در سال گذشته 31 هزار بشکه مالچ بر اساس درخواست سازمانهای متقاضی برای حفاظت از محیط زیست و کاهش گرد و غبار به آنها تحویل شد.



به گفته وی، کاهش سطح تبخیر آب، افزایش ذخیره رطوبت خاک، کاهش یا جلوگیری از رشد علف هرز، جلوگیری از تغییرات شدید درجه حرارت در خاک و کاهش فرسایش خاک از مزیت‌ های مالچ است.

