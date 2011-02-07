به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شیراز، مراسم افتتاحیه جشن فجر و برترین‌های شبکه جام جم 17 بهمن ماه با حضور مجید رجبی معمار مدیر شبکه جام جم، مدیران گروههای مختلف این شبکه، هنرمندانی همچون رویا نونهالی و ... و مردم شیراز ساعت 19 در تالار حافظیه شیراز برگزار شد.

اجرای این مراسم همچون شب اول بر عهده مسعود روشن‌پژوه و محمدرضا اسماعیلی بود. مجید اخشابی هم در بخشی از این مراسم قطعاتی را به صورت زنده اجرا کرد.

در این مراسم برترین‌ها از دیدگاه مخاطبان شبکه جام جم در خارج از کشور معرفی شدند:

گروه فرهنگ و تاریخ: حمیدرضا شکارسری، کارشناس برنامه ادبی "چکامه"

گروه اجتماعی و خانواده: تورج زرگر، کارشناس برنامه "خانه مهر"

گروه ورزش و سرگرمی: امیر حاج رضایی کارشناس برنامه "گزارش هفتگی"

گروه معارف و اندیشه دینی: حجت الاسلام کازرونی کارشناس برنامه "روشنا"

گروه کودک و نوجوان: شکیب نصرالله برنامه "دوستان"

برترین‌های سریال‌های هفتگی به این ترتیب معرفی شدند:

داود میرباقری کارگردان و محمود فلاح تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی "مختارنامه"، رویا نونهالی برای بازی در سریال "ساختمان 85" و فریبرز عرب‌نیا برای بازی در سریال "مختارنامه".

در بخشی دیگر از این مراسم از دکتر باقرلنکرانی به پاس ارائه خدمات ارزنده و موثر چه در زمان تصدی وزارت و چه در زمان ریاست گروه سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز تقدیر شد. همچنین از طالب نعمت‌پور قهرمان مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی و از دکتر تبرائیان برای ارائه طرح های نو به شبکه جام جم تقدیر شد.

برای برنامه‌ "خانه مهر" از آسیه مزینانی تهیه کننده و برای برنامه روشنا اقدس کاربخش به عنوان تهیه کننده تقدیر شد. علاوه بر آن بهترین برنامه امید بخش، آفتاب مهربانی از محمد خدادی تقدیر شد.

حاشیه



- در این مراسم داود میرباقری کارگردان و فریبرز عرب‌نیا بازیگر سریال "مختارنامه" در حالی تقدیر شدند غایب بودند.

- در دومین شب جشن فجر و برترین‌های شبکه جام جم همچون شب اول به دلیل پخش شدن برنامه از شبکه جام جم برخی صحنه‌ها چند بار تکرار شد، حتی مسعود روشن‌پژوه خطاب به حاضران گفت: ببخشید ما چندین بار سلام کردیم

- لوح افراد تقدیر شده توسط دختری خردسال که لباس محلی بر تن داشت به مجید رجبی معمار مدیر شبکه تهران داده می‌شد و او لوح را اهدا می کرد.

- شب دوم اجرا با استقبال بیشتری از سوی مردم رو به رو شد.