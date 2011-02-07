برگزاری هر گونه تجمع بدون مجوز ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، "قاسم عطا" گفت: فرماندهی عملیات بغداد اجازه حمل سلاح از سوی افراد یا طرفهای خاصی و انحراف تظاهرات از مسیر حقیقی اش را نمی دهد.

وی افزود: تظاهرات مسالمت آمیز باید در چارچوب قانون صورت گیرد یعنی باید مجوز وزارت کشور را به دنبال داشته باشد و مسایل امنیتی برای حمایت آن اتخاذ گردد.

عطا تاکید کرد: نیروهای امنیتی به مورد منفی در تظاهراتی که در بغداد برگزار شد برخورد نکردند و تظاهرات کنندگان خواسته های معقولی داشتند.

شایان ذکر است که تظاهراتی در ناحیه "الحسینیه" درشمال شرق بغداد، خیابان "المتنبی"، میدان "فردوس" از سوی سازمانهای مدنی عراقی برگزارشد. خواسته آنها انجام تغییرات در سیاستهای کشور و خدمات رسانی بهتر بود.