به گزارش خبرنگار مهر، مدرس کارگاه آینده پژوهی، دکتر حسین سلیمی خواهد بود که طی این دوره به موضوعاتی مانند آشنایی با مبانی نظری و شناخت‌شناسانه آینده‌پژوهی، آشنایی با سابقه تاریخی آینده‌پژوهی، معرفی مکاتب آینده‌پژوهی، معرفیششروش از روشهای آینده‌پژوهی، آشنایی با سناریونویسی در حوزه‌های استراتژیک، تمرین و کار عملی در روش دلفی، تمرین و کار عملی در روش تحلیل اهداف و تمرین و کار عملی در روش سناریونویسی خواهد پرداخت.

مهلت ثبت نام در این کارگاه تا تاریخ 29 بهمن ماه 1389 و زمان برگزاری آن، پنجشنبه، پنجم اسفند ماه 1389، از ساعت 9 تا 13 اعلام شده است.

همچنین کارگاه آموزشی پروپوزال‌نویسی با تدریس دکتر مجتبی مقصودی با تمرکز بر موضوعاتی مانند چیستی پژوهش علمی، مراحل تدوین و ساختار یک طرح تحقیقاتی، نحوه انتخاب عنوان، ویژگیهای موضوع مناسب، طرح مسئله یا موضوع، چیستی، محتوا و نحوه چینش، تفاوت طرح مسئله با چکیده و مقدمه، مطالعه پیشینی و شناسایی و بررسی منابع، سؤالات و فرضیات تحقیق، بررسی متغیرها، روش تحقیق و شیوه جمع‌آوری اطلاعات، موانع و نوآوری پژوهش، منابع پژوهش و سازماندهی پژوهش برگزار می‌شود.

همچنین جایگاه و نسبت طرح تحقیق و پایان‌نامه، بررسی نمونه‌هایی از پروپوزالها و تمرین و کار عملی همراه با تدوین مشارکتی چند پروپوزال به اتفاق دانش‌پژوهان از دیگر برنامه‌های این کارگاه خواهد بود.

مهلت ثبت نام در این کارگاه تا تاریخ 28 بهمن ماه 1389 و زمان برگزاری آن، چهارشنبه، چهارم اسفند ماه 1389 از ساعت 9 تا 16:45اعلام شده است.

همچنین کارگاه آموزشی روزنامه نگاری سیاسی (مدرس: دکتر امیر دبیری‌مهر)، پنجشنبه ٢٨ بهمن ماه ١٣٨٩ از ساعت 9 تا 14، کارگاه آموزشی فن ترجمه در دانش سیاسی (مدرس: دکتر احمد گل‌محمدی)، چهارشنبه ١١ اسفند ماه ١٣٨٩، از ساعت 9 تا 18 و کارگاه آموزشی مهارتهای مذاکرات بین‌المللی (مدرس: دکتر محمد کاظم سجادپور)، چهارشنبه، ١٨ اسفند ماه ١٣٨٩، از ساعت 9 تا 13 از دیگر کارگاههای آموزشی هستند که توسط انجمن علوم سیاسی ایران برگزار خواهند شد.

مکان برگزاری این کارگاهها خیابان کریمخان، نبش آبان شمالی، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم بوده و علاقه‌مندان به شرکت در آنها می‌توانند جهت ثبت‌نام به دفاتر انجمن علوم سیاسی واقع در خیابان کریمخان، نبش آبان شمالی، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه سوم، اتاق ٣٠۵ یا دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ساختمان جدید، اتاق ٢۵۴ مراجعه کرده یا با شماره تلفن ۶۶٩٧۴١۴٠ تماس بگیرند.