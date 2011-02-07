فعالیت 3400 کارگزار بیمه روستایی در کشور

سید مجید موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: 850 هزار خانوار در کشور تحت پوشش این بیمه هستند و برنامه اینست که قزیب به سه میلیون خانوار روستایی و عشایری را در سراسر کشور بیمه کنیم.

وی تصریح کرد: این کار اختیاری است و به تدریج انجام می شود، اگرچه اگر همین امروز همه مشمولان نیز مراجعه کنند همه را بیمه می کنیم، ولی وظیفه ما اینست که همه امکانات را برای بیمه کردن آنها فراهم کنیم.

موسویان اظهار داشت: به همین جهت بیش از سه هزارو 460 کارگزار در سطح کشور در روستاها راه اندازی شد که دیگر مشکلی برای روستاییان وجود تداشته باشد و بتوانند در نزدیکترین نقطه به محل زندگی خود بیمه شوند.

وی در ادامه به اعتبارات صندوق اشاره کرد و گفت: طبق مقررات دولت دو برابر حق بیمه روستایی را می پردازد، ولی از نظر اینکه خدماتی که ما باید به روستاییان بدهیم تحت ضمانت دولت است، اعتبارات عملا نامحدود است.



وی تصریح کرد: دولت در بودجه های سالانه اعتباراتی را برای پایه گذاری و توانمند کردن صندوق منظور می کند و نگرانی از این جهت وجود ندارد در آینده هر چه ما بیمه شده یا افراد مشمول مستمری داشته باشیم باید پوشش بدهیم و دولت هم کمک می کند.

موسویان سپس به مشکلات صندوق اشاره کرد و گفت: بیمه چون بصورت اختیاری انجام می شود روستاییان بعضا یا دیر اقدام می کنند یا در موقع تمدید کردن به موقع مراجعه نمی کنند و دچار مشکل می شوند.

وی ادامه داد: تقاضا اینست که هم کسانیکه خودشان را بیمه نکردند خود را بیمه کنند و آنهایی که بیمه کردند نیز به موقع تمدید کنند، زیرا قطع رابطه بیمه ای در بعضیی موارد منجر به محرومیت از مزایا یا مشکلاتی برای بیمه شده یا بازماندگان آن می شود.