امسال عیدی به روستاییان و عشایر کشور پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید مجید موسویان عصر یکشنبه در حاشیه همایش با شوراهای اسلامی گلستان، میزان عیدی این عده از افراد را بین یک تا 1.5 میلیون ریال اعلام کرد.

وی اظهار داشت: دولت دوبرابر حق بیمه سالانه روستاییان وعشایر کشور را به صورت یارانه پرداخت می کند.

وی به هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: در یک خانواده سه نفره یک سوم مبلغ دریافتی یارانه ها را می توان به بیمه روستایی اختصاص داد.

موسویان خاطرنشان کرد: این بیمه ها اجباری نیست و روستاییان خودشان باید احساس نیاز کنند و خود اقدام به پرداخت حق بیمه کند.

وی افزود: در حال حاضر 136 خانوار در استان گلستان مستمری بگیر این صندوق هستند که بصورت متوسط سالانه 15 میلیون ریال دریافت می کنند، در حالیکه متوسط اورده این افراد 250 هزار تومان بوده است.



موسویان افزود: اگر عشایر و روستاییان سالانه 90 هزار تومان بپردازند دولت هم 180 هزار تومان دیگر به این صندوق پرداخت می کند.



وی با بیان اینکه پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تعداد بیشتری از روستاییان و عشایر به عضویت این صندوق در آمدند، گفت: در دو ماهه گذشته بیش از 30 هزار خانوار عضو صندوق شدند.