نیازهای فرهنگی استانها با برگزاری نمایشگاههای کتاب رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید از نهصد و هشتاد و سومین نمایشگاه کتاب استانی و هفتمین نمایشگاه کتاب مازندران در جمع خبرنگاران افزود: نمایشگاه کتاب امسال وضعیت به مراتب بهتری نسبت به سال گذشته دارد.

وی با ابراز خرسندی از استقبال مردم در نخستین روز از بازگشایی نمایشگاه کتاب اظهار داشت: ناشران کتاب های جدیدی برای ارائه در نمایشگاه عرضه کرده اند.

ابراهیمی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه کتاب در دولتهای نهم و دهم روند خوبی را طی کرده یادآور شد: دولت اعتقاد دارد مردم در کنار حقوق اجتماعی، دارای حقوق فرهنگی باشند.

وی با اشاره به اینکه دولت های پس از جنگ نتوانستند به خوبی از عهده حقوق فرهنگی مردم برآیند تصریح کرد: به نوعی بی توجه ای به حقوق فرهنگی در آن برهه دیده می شد که رئیس جمهوری نسبت به حقوق فرهنگی مردم اهتمام ویژه دارد و رویکرد فرهنگی سفر سوم دولت نیز نشان از این مهم دارد.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری مازندران با اشاره به اینکه مردم حق دارند از مراکز فرهنگی فرهنگی برخوردار باشند افزود: برگزاری نمایشگاه کتاب در مراکز استان ها در نوع خود بی نظیر است و رسانه ها هم بازتاب خوبی از برگزاری نمایشگاه داشتند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه کتاب استان ها فرصتی است تا افراد نیازهای فرهنگی خود را تهیه کنند و طی مسافت تا پایتخت را متحمل نشوند.

وی با بیان اینکه نمایشگاه کتاب امسال دارای آثار فاخر و ارزشمندی است یادآور شد: امسال تعداد ناشران بیشتری در نمایشگاه حضور یافتند و این روند باید تداوم داشته باشد.