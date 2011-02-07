دفع پساب در شرکت بهره برداری کارون 10 درصد افزایش یافت

حسن یوسفی نژادی به خبرنگار مهر در اهواز گفت: در10 ماهه امسال روزانه به طور متوسط 65 هزار بشکه پساب به چاه های دفعی تزریق شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد افزایش داشت.



وی یادآور شد: شرکت کارون سال گذشته به طور متوسط روزانه60 هزار بشکه پساب را در راستای کاهش آلودگیهای زیست محیطی به چاه های دفعی تزریق کرده است.

یوسفی نژاد بیان کرد: با راه‌اندازی سه دستگاه برج هیدروژن سولفوره‌زدا تا پایان امسال، تمام پسابهای تولیدی این شرکت به چاه های دفعی تزریق می شود.

وی گفت: این برجها در مجتمعهای صنعتی شماره یک، دو و سه اهواز نصب و در اسفندماه راه اندازی خواهند شد.



یوسفی نژاد با تاکید بر اینکه ظرف یکی دو سال گذشته این شرکت پروژه های زیست محیطی زیادی را به اجرا در آورده است، عنوان کرد: در مدت یاد شده با ایجاد تغییرات در سیستمهای تولید و فرآورشی، از سوزانده شدن بیش از 84 میلیون فوت مکعب گاز جلوگیری شده که این موضوع، درآمد دو هزار و 350 میلیارد تومانی را برای کشور به همراه داشته است.

وی تصریح کرد: در 10 ماه سال جاری بیش از سه هزار و 600 مورد تعمیرات اساسی و هزار و 200 مورد عملیات تعمیری خطوط لوله در تاسیسات شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون صورت گرفته که این موضوع سبب شده است در هیچ یک از میدانهای نفتی کاهش تولید صورت نگیرد.

رئیس کمیته زیست محیطی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون با تاکید بر اینکه فعالیتهای تعمیراتی در تاسیسات این شرکت با کمترین حادثه ممکن صورت گرفته است، اظهار داشت: شاخص حوادث در این شرکت در 10 ماه نخست سال جاری کمتر از هفت دهم درصد بوده ضمن آنکه برای این تعمیرات باید طبق برنامه 13 میلیون بشکه نفت کاهش تولید داده می شد و با تلاش کارمندان این شرکت تنها سه میلیون بشکه بابت این موضوع کاهش تولید صورت گرفته است.