457 قبضه اسلحه در آبادان کشف شد

جواد گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون با همکاری و تلاش ماموران اداره اطلاعات، فرماندهی دریابانی و نیروی دریایی سپاه مستقر در منطقه، تعداد410 قبضه سلاح شکاری، 27 قبضه کلت کمری، 12 قبضه سلاح جنگی از نوع کلاشینکف، هشت قبضه اسلحه دست ساز و مقادیر زیادی فشنگ و مهمات کشف و ضبط شد و متهمان آن نیز برای سیر مراحل قضایی با قرارهای مختلف روانه زندان شدند.

وی افزود: همچنین از ابتدای امسال تاکنون با همکاری پلیس مبارزه مواد مخدر فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان آبادان، 75 کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل تریاک، حشیش، کراک، هروئین و مقادیر زیادی قرص و آمپول روانگردان کشف و ضبط شد و تعداد 60 نفر قاچاقچی و 196 نفر توزیع کننده دستگیر و روانه زندان شدند.