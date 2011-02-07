۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۱۴

457 قبضه اسلحه در آبادان کشف شد

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری شهرستان آبادان از کشف 457 قبضه انواع اسلحه از ابتدای امسال تاکنون در این شهرستان خبر داد.

جواد گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون با همکاری و تلاش ماموران اداره اطلاعات، فرماندهی دریابانی و نیروی دریایی سپاه مستقر در منطقه، تعداد410 قبضه سلاح شکاری، 27 قبضه کلت کمری، 12 قبضه سلاح جنگی از نوع کلاشینکف، هشت قبضه اسلحه دست ساز و مقادیر زیادی فشنگ و مهمات کشف و ضبط شد و متهمان آن نیز برای سیر مراحل قضایی با قرارهای مختلف روانه زندان شدند.

وی افزود: همچنین از ابتدای امسال تاکنون با همکاری پلیس مبارزه مواد مخدر فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان آبادان، 75 کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل تریاک، حشیش، کراک، هروئین و مقادیر زیادی قرص و آمپول روانگردان کشف و ضبط شد و تعداد 60 نفر قاچاقچی و 196 نفر توزیع کننده دستگیر و روانه زندان شدند.
