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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۱۹

باغ الگویی نخیلات در امیدیه افتتاح می شود

باغ الگویی نخیلات در امیدیه افتتاح می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهادکشاورزی خوزستان گفت: همزمان با دهه فجر از پروژه باغ الگویی نخیلات در شهرستان امیدیه بهره برداری به عمل می آید.

سید مجید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این پروژه برای اولین بار در شهرستان امیدیه اجرا شده و به صورت قطره ای آبیاری می شود.

موسوی اعتبار هزینه شده برای اجرای پروژه را 125 میلیون ریال اعلام کرد.
 
رئیس سازمان جهادکشاوزی خوزستان در عین حال گفت: یک هزار و 760 تن دانه روغنی کنجد از سطح اراضی زراعی شهرستان رامهرمز برداشت شد.

وی افزود: این میزان کنجد از سطح یک هزار و 100 هکتار از اراضی زراعی شهرستان برداشت شده است.

موسوی با بیان اینکه این میزان نسبت به سال زراعی گذشته 743 درصد افزایش داشته است، افزود: کنجد تولیدی در بازارهای محلی و شهرستانهای همجوار به فروش رفته است.

وی اضافه کرد: از ابتدای کشت پائیزه سال جاری تاکنون 22 هزار هکتار از اراضی آبی شهرستان به کشت گندم و جو اختصاص یافته است.

موسوی با اعلام این موضوع که از مقدار یاد شده 13 هزار و500 هکتار آن آب اول را دریافت کرده اند، گفت: مابقی کشت به دلیل خشکسالی، کمی بارش و کاهش شدید آب رودخانه هنوز آبیاری نشده اند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خوزستان اظهار داشت: کشت دیم انجام شده 500 هکتار است که به دلیل عدم بارندگی کافی و بارشهای سطحی بخش زیادی از مزارع دچار آماس و پوسیدگی بذور کشت شده، شده اند.
کد مطلب 1247561

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