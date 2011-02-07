سه میلیارد ریال کمک هزینه خرید کتاب به مدارس اهدا می شود

علی اصغر پرهیزکار به خبرنگار مهر در آبادان گفت: با توجه به برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب و تجهیزات آموزشی از سوی سازمان منطقه آزاد اروند به مناسبت دهه مبارک فجر سه میلیارد ریال کمک هزینه خرید از این نمایشگاه به مدارس شهرستان های آبادان، خرمشهر و اروند کنار اهدا می شود.

وی افزود: این نمایشگاه که به عنوان خدمتی دیگر از سوی سازمان منطقه آزاد اروند به شهروندان آبادانی و خرمشهری اهدا می شود از 18 بهمن ماه برگزار و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت.



پرهیزکار تصریح کرد: نمایشگاه کتاب و تجهیزات آموزشی با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی در منطقه آزاد اروند و در محل هتل کاروانسرای شهرستان آبادان برگزار می شود.



وی خاطرنشان کرد:‌ پیش از این نمایشگاه، سازمان منطقه آزاد اروند با اجرای برنامه هایی دیگری همچون نمایشگاه تجهیزات ورزشی، تجهیز مدارس و همچنین احداث مدارس مختلف و... همواره در مسیر توسعه آموزشی شهرستانهای آبادان، خرمشهر و اروند کنار تلاش کرده است.



مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند همچنین اظهار داشت : طرح اهدای کمک هزینه خرید به مدارس از مصوبه های سفر استانی هئیت دولت بوده است.

