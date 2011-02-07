لایروبی دو اسکله‌ بندر خرمشهر پایان یافت

صالح کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان اظهار داشت: با لایروبی اسکله‌های دو و هفت این بندر 140 هزار مترمکعب رسوبات از آن خارج شد و بارانداز آنها به 72 هزار متر مربع رسید.

کوثری با بیان اینکه لایروبی این دو اسکله بندر خرمشهر، اردیبهشت امسال‌ آغاز شد، افزود: برای لایروبی این اسکله ها بیش از یک میلیارد و 500 میلیون ریال از اعتبارات عمرانی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر هزینه شد.



معاون فنی و مهندسی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر همچنین از آغاز لایروبی اسکله های یک، هشت و 9 خبر داد که نقش موثری را در پیشبرد برنامه‌های بندر در توسعه صادرات و ترانزیت کالا خواهد داشت.



کوثری توضیح داد: بندر خرمشهر دومین بندر کانتینری کشور است که هم اکنون با دارا بودن تجهیزات مدرن بندری، گواهینامه‌های سیستم مدیریت یکپارچه IMS و برخورداری از مزایای منطقه آزاد تجاری اروند نقش مهمی در رونق تجاری منطقه ایفا می‌کند.