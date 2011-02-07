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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۱۰

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه ورزشی: پیگیری هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور و برگزاری نشست خبری باشگاه پرسپولیس از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز دوشنبه هجدهم بهمن سال 1389 هجری شمسی مصادف است با سوم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با هفتم فوریه سال 2011 میلادی.

- هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* برق شیراز - سپیدرود رشت، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
* نساجی مازندران - داماش دورود، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال غرب آسیا امروز با برگزاری دیدار زیر پیگیری می‌شود:
* الجیش سوریه - الریاضی لبنان

- نشست خبری باشگاه پرسپولیس با حضور حبیب کاشانی، محمود خوردبین، علی دایی و سپهر حیدری ساعت 13 امروز در سالن اجتماعات شهرداری منطقه 9 (واقع در خیابان آزادی، نبش بلوار استاد معین) برگزار می‌‎شود.

- تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان برای برگزاری دیدار تدارکاتی با تیم ملی روسیه از امروز در کمپ تیم‌های ملی آغاز می‌شود.

کد مطلب 1247572

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