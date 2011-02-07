تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز دوشنبه هجدهم بهمن سال 1389 هجری شمسی مصادف است با سوم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با هفتم فوریه سال 2011 میلادی.

- هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* برق شیراز - سپیدرود رشت، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

* نساجی مازندران - داماش دورود، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال غرب آسیا امروز با برگزاری دیدار زیر پیگیری می‌شود:

* الجیش سوریه - الریاضی لبنان

- نشست خبری باشگاه پرسپولیس با حضور حبیب کاشانی، محمود خوردبین، علی دایی و سپهر حیدری ساعت 13 امروز در سالن اجتماعات شهرداری منطقه 9 (واقع در خیابان آزادی، نبش بلوار استاد معین) برگزار می‌‎شود.

- تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان برای برگزاری دیدار تدارکاتی با تیم ملی روسیه از امروز در کمپ تیم‌های ملی آغاز می‌شود.