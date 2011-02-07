به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رفت دو تیم مناطق نفت خیز جنوب و دانشگاه آزاد به دلیل غیبت نفت از سوی کمیته برگزاری به سود دانشگاه آزاد اعلام شد. همان زمان نفتی ها به دلیل تغییر زمان برگزاری و آگاهی نداشتن به زمان مسابقات نسبت به این رای کمیته برگزاری اعتراض کردند.

پس از مدتها پیگیری و در فاصله چند روز به برگزاری هفته پایانی سوپر لیگ، نفتی ها که اکنون در مکان دوم جدول قرار دارند و برای ایستادن بر سکوی قهرمانی نیازمند سه امتیاز دیدار با دانشگاه آزاد هستند دوباره موضوع اعتراض خود را به جریان انداختند. دانشگاه آزاد برای دیدار با نفت مشکلی ندارد اما تکرار این دیدار اعتراض سایر تیم ها به خصوص فولاد سپاهان تیم صدرنشین را به دنبال خواهد داشت.

زمانی رئیس کمیته برگزاری مسابقات در این مورد به خبرنگار مهر گفت: این دیدار به دلیل غیبت نفتی ها به سود د انشگاه اعلام شده و بر اساس آئین نامه نمی توانیم آن را تکرار کنیم مگر آنکه دو تیم مایل به تکرار بازی باشند و فدراسیون پس از بررسی شرایط چنین تصمیمی بگیرد که بعید می دانم در چنین شرایطی فدراسیون هم چنین تصمیمی بگیرد.

با وجو سخنان زمانی، فدراسیون کاراته تصمیم گیری در این خصوص را به کمیته انضباطی واگذار کرده و قرار است چهارشنبه همین هفته درست 24 ساعت قبل از آغاز هفته پایانی تشکیل جلسه داده و در این مورد تصمیم گیری کند. هفته پایانی رقابتهای لیگ برتر پنجشنبه 21 بهمن ماه در زنجان برگزار خواهد شد.