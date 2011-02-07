غلامرضا دباغیان سرمربی تیم کاراته مقاومت با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: طبق آئین نامه، مسابقات هفته پایانی باید در شهری بی طرف برگزار شود ولی بیش از نیمی از تیم ارژن فارس و از جمله سرمربی این تیم اهل زنجان هستند و این یعنی رعایت نکردن آئین نامه مسابقات. ضمن اینکه در انتخاب میزبان هم شرایط آب و هوا و سرمای منطقه در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: فدراسیون باید به نظر تیم ها اهمیت دهد. اکثر تیم ها با برگزاری مسابقات در زنجان مخالف هستند و ما این موضوع را به فدراسیون اعلام کرده ایم.

سرمربی مقاومت در مورد وضعیت تیم خود در جدول گفت: امسال مسابقات خوبی به نمایش گذاشته ایم و هم اکنون در مکان سوم جدول هستیم، هر اتفاقی که پیش بیاید ما عنوان سومی را از دست نمی دهیم و اگر بتوانیم نفت را روز پنجشنبه شکست دهیم می توانیم نایب قهرمان شویم.

دباغیان در پایان در مورد دیدار با نفت و تقابل با شاگرد خود گفت: علاوه بر کتیرایی من شاگردان متعددی در لیگ دارم و این موضوع را یک تفابل نمی دانم. اینجا میدان رقابت در محیطی دوستانه است و تنها یک مسابقه است که خیلی زود تمام می شود ولی دوستی ها و روابط شاگردی و استادی پایه های محکمی دارد.