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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۲۹

دباغیان در گفتگو با مهر:

برگزاری لیگ کاراته در زنجان خلاف آئین‌نامه است

برگزاری لیگ کاراته در زنجان خلاف آئین‌نامه است

سرمربی تیم کاراته مقاومت گفت: تعجب می کنم که چرا سازمان لیگ قصد دارد بر خلاف آئین نامه هفته پایانی رقابتهای سوپر لیگ را در زنجان برگزار کند.

غلامرضا دباغیان سرمربی تیم کاراته مقاومت با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: طبق آئین نامه، مسابقات هفته پایانی باید در شهری بی طرف برگزار شود ولی بیش از نیمی از تیم ارژن فارس و از جمله سرمربی این تیم  اهل زنجان هستند و این یعنی رعایت نکردن آئین نامه مسابقات. ضمن اینکه در انتخاب میزبان هم شرایط آب و هوا و سرمای منطقه در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: فدراسیون باید به نظر تیم ها اهمیت دهد. اکثر تیم ها با برگزاری مسابقات در زنجان مخالف هستند و ما  این موضوع را به فدراسیون اعلام کرده ایم.

سرمربی مقاومت در مورد وضعیت تیم خود در جدول گفت: امسال مسابقات خوبی به نمایش گذاشته ایم و هم اکنون در مکان سوم جدول هستیم، هر اتفاقی که پیش بیاید ما عنوان سومی را از دست نمی دهیم و اگر بتوانیم نفت را روز پنجشنبه شکست دهیم می توانیم نایب قهرمان شویم.

دباغیان در پایان در مورد دیدار با نفت و تقابل با شاگرد خود گفت: علاوه بر کتیرایی من شاگردان متعددی در لیگ دارم و این موضوع را یک تفابل نمی دانم. اینجا میدان رقابت در محیطی دوستانه است و تنها یک مسابقه است که خیلی زود تمام می شود ولی دوستی ها و روابط شاگردی و استادی پایه های محکمی دارد.

کد مطلب 1247574

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