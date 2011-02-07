تیم ملی وزنه برداری بدنبال کسب سهمیه المپیک 2012 لندن است

حسین رضا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با بیان اینکه از اعضای حاضر در اردوهای تیم ملی آزمایش دوپینگ به عمل می آید افزود: تمامی افراد حاضر در تیم از این آزمایش سربلند بیرون آمده و تمامی آزمایش های صورت گرفته پاسخی منفی داشتند

وی با اشاره به امضای تفاهم نامه با فدراسیون پزشکی ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه کارشناسان 'نادو' با برگزاری کلاسهای عمومی برای مربیان و اعضای تیم ملی آگاهی های لازم در رابطه با داروهای غیر مجاز را آموزش داده است.



رضا زاده، علت گرایش برخی ورزشکاران به دوپینگ را عدم آگاهی کافی آنان دانست و افزود: باید برای آگاه و سالم سازی ورزشکاران برنامه ریزی و اقدامات لازم صورت گیرد.



سرپرست فدراسیون وزنه برداری افزود: فدراسیون وزنه برداری، طی عقد قراردادی، پرداخت حق الوکاله 'علی حسینی' را متقبل شده است.



رضا زاده با بیان اینکه میزان مبلغ پرداختی برای وکلای این پرونده دو میلیارد و 200 میلیون ریال است، افزود: وکلای این پرونده ، قرار شده است همه تلاش خود را برای رفع محرومیت مادام العمر 'علی حسینی' بکار بگیرند.



سرپرست فدراسیون وزنه برداری کشور، به برنامه ریزی های صورت گرفته برای تامین آینده وزنه برداران کشور و تربیت وزنه برداران زبده اشاره کرد و گفت: در زمان حاضر نوجوانان و نونهالان می توانند در مسابقات کشوری حاضر شده و در صورت کسب موفقیت به اردوی تیم ملی دعوت شوند.



رضازاده افزود: این نوجوانان و نونهالان با تمرینات مستمری که در اردوی تیم ملی انجام می دهند برای حضور در مسابقات جهانی و آسیایی آماده شده و می توانند آینده وزنه برداری کشور را تضمین کنند.