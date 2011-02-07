عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- منابع آگاه خبر دادند: 31 تبعه کره شمالی با فرار از این کشور وارد کره جنوبی شدند.

- در پی تنشهای مرزی میان تایلند و کامبوج هزاران تایلندی از مناطق سکونت خود فرار کردند.

- "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا بر لزوم تشکیل دولتی در مصر که نمایندگی مردم را داشته باشد، تاکید کرد/ اخوان المسلمین یک تهدید نیست.

- منابع خبری: رژیم صهیونیستی برنامه عقب نشینی از روستای "الغجر" لبنان را فعلا لغو کرده است.

- وزارت خارجه مصر برخی از سفارتخانه خارجی را متهم به واردکردن سلاح به این کشور کرد.

- "عمر سلیمان" معاون اول ریاست جمهوری فعلی مصر، درخواست اخوان المسلمین و برخی گروههای مخالف در زمینه تفویض اختیارات ریاست جمهوری به خود را رد کرد.

- "شیمون پرز" بر لزوم از سرگیری مذاکرات سازش با فلسطینیان تاکید کرد.

- تحصن میلیونی مردم مصر در میدان التحریر قاهره، اسکندریه و شهرهای دیگر همچنان ادامه دارد/ منابع خبری از شنیده شدن صدای شلیک گلوله طی روز گذشته در میدان التحریر خبر می دهند.

- وزیر کشور دولت جدید تونس فعالیت حزب "بن علی" را به حالت تعلیق درآورد.

- اخوان المسلمین تاکید کرد: تداوم گفتگو با حکومت به میزان پاسخگویی آنان به درخواستهای مردم مصر مرتبط است.

- قضات فرانسوی امروز در اعتراض به اظهارات اخیر "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور فرانسه تظاهرات می کنند.

- رژیم صهیونیستی برای دومین بار با تقاضای مصر در زمینه افزایش نظامیانش در صحرای سینا مخالفت کرد.