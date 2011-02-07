رصد بازار توسط خود مردم بهترین راه برای ثبات قیمتهاست

پیمان اسراری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: بهترین راهکار در راستای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت کالاها اساسی مورد نیاز مردم و رصد وضعیت بازار نیازمند مشارکت خود مردم در طرح های نظارت و بازرسی است که خوشبختانه این مهم به بهترین شکل ممکن در استان کردستان اجرایی می شود.

وی خاطرنشان کرد: همکاری و مشارکت مردم در بخش تثبیت قیمت ها در بازار یک نیاز لازم و ضروری است چرا که به دلیل گستردگی کار و همچنین نبود نیرو و امکانات به اندازه کافی، دستگاه های دولتی به تنهایی قادر به کنترل تمامی بخشها نبوده و باید این مهم را با مشارکت و همراهی خود مردم جبران کرد.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان به مشارکت مردم این استان در طرح نظارتی ویژه قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و افزود: از ابتدای آبان ماه تاکنون هزار و 980 گزارش مردمی به سازمان بازرگانی ارجاع داده شده و این میزان گزارش ثبت شده باعث کشف 831 مورد تخلف شده است.

اسراری مشارکت مردم کردستان در طرح نظارتی قانون هدفمندی یارانه ها را بسیار خوب عنوان کرد و بیان داشت: انتظار می رود که مردم این استان همچنان از طریق شماره تماس 124 و یا مراجعه به واحدهای سازمان بازرگانی تخلفات احتمالی در بازار را گزارش دهند.

وی در ادامه به آخرین آمار از طرح نظارتی قانون هدفمندی یارانه ها در استان کردستان اشاره کرد و گفت: سازمان بازرگانی با همکاری مجامع امور صنفی و سایر دستگاه های دولتی ضمن تشکیل اکیپ های مشترک این طرح نظارتی را از ابتدای آبان آغاز و همچنان آن را ادامه خواهد داد.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان یادآور شد: در این مدت زمان یاد شده بیش از 43 هزار و 450 واحد صنفی و غیرصنفی در سطح استان مورد بازرسی قرار گرفته اند که این مهم منجر به کشف سه هزار و 480 مورد تخلف و تشکیل دو هزار و 681 پرونده شده است.

اسراری در پایان خاطرنشان کرد: از آغاز طرح نظارتی ویژه قانون هدفمندی یارانه ها 34 مورد انبار محتکر مواد غذایی و مشمول این قانون شناسایی و بر اساس حکم مراجع قضایی، پلمپ و پرونده آنها جهت رسیدگی بیشتر به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.