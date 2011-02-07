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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۰۶

16 نمایشگاه کتاب کودک در شهرستانهای مختلف کردستان برپا شد

16 نمایشگاه کتاب کودک در شهرستانهای مختلف کردستان برپا شد

سنندج - خبرگزاری مهر: همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر 16 نمایشگاه کتاب کودک در مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان کردستان برپا شد.

سرپرست کانون پرورشی کودکان و نوجوانان استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر 16 نمایشگاه کتاب کودک در تمامی مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان برپا شده است و کتابهای موجود در این نمایشگاه ها با تخفیف 10 درصدی در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

سهیلا شیخی افزود: گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه باید از طریق کار فرهنگی با کودکان و نوجوانان آغاز شود به طوری که عادت به کتابخوانی در مقطع ابتدایی، سیر مطالعاتی و کتابخوانی هدفمند در مقطع راهنمایی و بهره برداری از کتابخوانی در مقطع متوسطه دنبال شود.

وی بیان داشت: ایجاد رغبت و عادت به مطالعه و کتابخوانی در بین کودکان و نوجوانان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و وظیفه ما ایجاب می کند که برای آگاه کردن نوجوانان و جوانان با مطالعه همت گماریم و با تشویق آنان به خواندن مطالبی که در جهت سعادت و پیشرفتشان مؤثر است، زمینه رشد علمی و فرهنگی آنان را فراهم کنیم.

شیخی کتاب و مطالعه را عاملی مهم برای شناخت و رشد دینی، فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی انسان عنوان کرد و افزود: با کتاب خوب است که انسان ساخته شود، رشد می کند و برای حرکت آماده می شود، همچنین مطالعة کتاب، انسان را به مرزهای علم و دانش نزدیک می کند و او را به قله های رفیع معرفت و آگاهی می رساند.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان در پایان عنوان کرد: در این نمایشگاه ها علاوه بر کتاب با موضوعات تاریخی، رمان، شعر و علمی، سرگرمی های سازنده نیز در معرض دید علاقمندان به فرهنگ کتاب و کتابخوانی قرار داده شده است.

کد مطلب 1247581

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