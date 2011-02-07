نوسازی صنعت چاپ کشور منتظر امضای دو وزیر

به گزارش خبرنگار مهر، آذرماه امسال بهمن دری معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از امضای یک تفاهمنامه همکاری میان وزرای ارشاد و صنایع با هدف "بازسازی، نوسازی و توسعه مطلوب صنعت چاپ کشور" خبر داده بود.
دری گفته بود که پیشنویس این تفاهمنامه در 10 بند از سوی وزارت ارشاد آماده شده و با نامه وزیر ارشاد برای وزیر صنایع و معادن ارسال شده است.
به گفته این مقام مسئول در وزارت ارشاد در پیشنویس مذکور نحوه صدور مجوز ماشینآلات صنعت چاپ و فعالیت قانونمند واحدهای صنعتی پیشبینی شده و اعمال معافیت مالیاتی و گمرکی و سود بازرگانی ماشینآلات چاپ، لیتوگرافی و صحافی و بستهبندی بازرگانی که با مجوز وزارت ارشاد فعالیت میکند لحاظ شده است.
بر اساس این پیشنویس چاپ و نشر روزنامه، نشریات اداری، کتاب، صحافی و جلد سازی اتوماتیک، چاپهای لارج فورمت، چاپ لفاف و سایر چاپهای مربوط به حوزه بستهبندی که قابلیت مصرف صنایع را داشته باشند، مشمول این معافیت میشوند.
آنگونه که معاون فرهنگی وزیر ارشاد گفته بود در صورت اجرای تفاهمنامه مذکور تحولی اساسی در صنعت چاپ و نیز نشر کشور صورت خواهد گرفت و به همین سبب خبرگزاری مهر پیگیر موضوع امضای تفاهمنامه مذکور از سرپرست دفتر چاپ این وزارتخانه شد.
یوسف افراش پیشتر در گفتگویی با خبرنگار مهر، ضمن تشریح جزئیات این تفاهمنامه، نوید ارائه تسهیلات مناسب برای نوسازی صنعت چاپ کشور را به چاپخانهدارانی داد که بخواهند ماشینآلات قدیمی و فرسودهشان را از رده خارج و ماشینآلات نو را جایگزین آن کنند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرده بود این تفاهم نامه - که پیشنویس آن اواخر آذر امسال از سوی سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد برای علیاکبر محرابیان وزیر صنایع فرستاده شده است - اوایل ماه جاری (بهمن) به امضای دو وزیر برسد که البته تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
با این حال یوسف افراش سرپرست دفتر چاپ وزارت ارشاد روز گذشته (17 بهمن) در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سرانجام این تفاهمنامه گفت: تا جایی که من اطلاع دارم پیشنویسی ارسالی از سوی وزارت ارشاد در وزارت صنایع و معادن در دست بررسی و کارشناسی است.
این مقام مسئول در وزارت ارشاد درباره دلایل طولانی شدن این بررسی و امضا نشدن آن از سوی وزرای ارشاد و صنایع افزود: دوستان وزارت صنایع نظراتی دارند که باید در تفاهمنامه لحاظ شود.
افراش البته بدون اشاره به این "نظرات" اضافه کرد: به هر حال تفاهمنامهای با این سطح نیازمند بررسی عمیق و دقیق است و باید تمام موارد و جزئیات آن مورد بررسی قرار گیرد و به همین خاطر زمانی که برای بررسی طی شده، طبیعی است.
این تفاهمنامه امیدهای بسیاری را در میان اهالی صنعت چاپ ایجاد کرده بود و چشم چاپخانهداران همچنان به امضای آن دوخته شده است.
این مقام مسئول در وزارت ارشاد درباره دلایل طولانی شدن این بررسی و امضا نشدن آن از سوی وزرای ارشاد و صنایع افزود: دوستان وزارت صنایع نظراتی دارند که باید در تفاهمنامه لحاظ شود.
افراش البته بدون اشاره به این "نظرات" اضافه کرد: به هر حال تفاهمنامهای با این سطح نیازمند بررسی عمیق و دقیق است و باید تمام موارد و جزئیات آن مورد بررسی قرار گیرد و به همین خاطر زمانی که برای بررسی طی شده، طبیعی است.
این تفاهمنامه امیدهای بسیاری را در میان اهالی صنعت چاپ ایجاد کرده بود و چشم چاپخانهداران همچنان به امضای آن دوخته شده است.
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