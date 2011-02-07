دستیابی پژوهشگران کشور به فناوری تصفیه میعانات گازی پارس جنوبی

منصور بزمی در گفتگو با خبرنگار مهر، میعانات گازی را مایعات هیدروکربنی جداشده از گاز طبیعی دانست که در پی تغییرات فشار و دما در گاز تولیدی از میدانهای گازی، پس از انتقال به جدا کننده های سطحی حاصل می شوند و افزود: کلیه میعانات گازی حوزه پارس جنوبی ترش است و این امر سبب می شود که علاوه بر افزایش آلودگی های زیست محیطی فروش میعانات گازی را با مشکلاتی همراه کند.

وی میزان تولید روزانه میعانات گازی پارس جنوبی از فاز یک تا 24 را یک میلیون بشکه ذکر کرد و افزود: با دستیابی محققان به دانش فنی DMC، توانایی تصفیه میعانات گازی در حوزه پارس جنوبی در کشور فراهم شده است.

رئیس پژوهشکده پالایش پژوهشگاه صنعت نفت از انعقاد قرار دادهایی با وزارت نفت برای انتقال این فناوری خبر داد و خاطر نشان کرد: فاز صنعتی این تکنولوژی برای برخی از فازهای پارس جنوبی راه اندازی خواهد شد.



بزمی دستیابی محققان به فناوری تصفیه گاز پروپان و بوتان را از دیگر اقدامات تحقیقاتی این پژوهشگاه نام برد و اضافه کرد: این فناوری در برخی از فازهای پارس جنوبی اجرایی شده است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر دانش فنی تصفیه گاز پروپان و بوتان به کشور ارائه نمی شود، ادامه داد: در حال حاضر سولفور موجود در گازهای بوتان و پروپان حدود 80ppm است اما با کاربردی کردن این فناوری موفق شدیم میزان سولفور موجود در این دو گاز را به حد استانداردهای جهانی یعنی 10ppm برسانیم.