دستیابی پژوهشگران کشور به فناوری تصفیه میعانات گازی پارس جنوبی

منصور بزمی در گفتگو با خبرنگار مهر، میعانات گازی را مایعات هیدروکربنی جداشده از گاز طبیعی دانست که در پی تغییرات فشار و دما در گاز تولیدی از میدانهای گازی، پس از انتقال به جدا کننده های سطحی حاصل می شوند و افزود: کلیه میعانات گازی حوزه پارس جنوبی ترش است و این امر سبب می شود که علاوه بر افزایش آلودگی های زیست محیطی فروش میعانات گازی را با مشکلاتی همراه کند.
وی میزان تولید روزانه میعانات گازی پارس جنوبی از فاز یک تا 24 را یک میلیون بشکه ذکر کرد و افزود: با دستیابی محققان به دانش فنی DMC، توانایی تصفیه میعانات گازی در حوزه پارس جنوبی در کشور فراهم شده است.
بزمی دستیابی محققان به فناوری تصفیه گاز پروپان و بوتان را از دیگر اقدامات تحقیقاتی این پژوهشگاه نام برد و اضافه کرد: این فناوری در برخی از فازهای پارس جنوبی اجرایی شده است.
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